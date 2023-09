La Roma parte bene in Europa League: Lukaku segna ancora e abbatte lo Sheriff La Roma si è imposta 2-1 sullo Sheriff all’esordio in Europa League. Di Paredes e Lukaku le reti della vittoria.

A cura di Marco Beltrami

La Roma inizia l'Europa League con una vittoria per 2-1 sul campo dello Sheriff. Senza lo squalificato Mourinho, i giallorossi che hanno perso Sanches per infortunio, hanno trovato i 3 punti grazie alla rocambolesca rete di Paredes e al secondo sigillo capitolino di Lukaku.

L'approccio dei moldavi al match è stato positivo ed ha un po' sorpreso la Roma che ha dovuto fare i conti con l'aggressività degli avversari. Degno di nota il palo colpito da Mbekeli che ha spaventato Svilar, con gli ospiti che hanno perso per problemi fisici da valutare Renato Sanches sostituito da Paredes.

Proprio l'ex Juventus è stato decisivo nel recupero con la sua punizione che dopo una doppia deviazione di Talal e Kiki si è rivelata imprendibile per il portiere dello Sheriff. Gol assegnato all'argentino che aveva segnato l'ultima rete in giallorosso nel 2017 in un Roma-Sassuolo.

Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Tovar dopo una serie di rimpalli in area. Mourinho, squalificato e sostituito in panchina da Foti, ha deciso di schierare Dybala. L'argentino ha messo lo zampino poco dopo, nell'azione che attraverso il tacco di Cristante, ha portato Lukaku a segnare il gol del 2-1, bissando la rete contro l'Empoli di pochi giorni fa.

Pochi rischi per la formazione capitolina nel finale (eccezion fatta per un'uscita rischiosa di Svilar) quando anzi è andata vicina al tris con Belotti. Il suo diagonale è uscito di pochissimo. Roma che inizia dunque con una vittoria e i primi 3 punti, che le permettono di agganciare in classifica lo Slavia Praga. I cechi nell'altro match del girone hanno superato il Servette.

Ora i giallorossi saranno impegnati in una nuova trasferta in Serie A sul campo del Torino. Appuntamento poi all'Olimpico il 5 ottobre per il secondo match contro il Servette, sfida che sembra assolutamente alla portata della Roma.