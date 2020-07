Il Real Madrid ha vinto la Liga numero 34 della sua storia con una gara d'anticipo sulla fine del calendario e ieri sera ha festeggiato all'estadio Alfredo Di Stefano della Ciudad Deportiva battendo 2-1 il Villarreal grazie ad una doppietta di Karim Benzema. La vittoria del torneo da parte del club merengue non sembrava in discussione già dal sorpasso sul Barcellona di qualche giornata fa perché i ragazzi di Zidane hanno mostrato grande compattezza e voglia di raggiungere l'obiettivo infilando ben 10 vittorie consecutive dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Come anticipato, a sorprendere non è stata la vittoria della Liga da parte della Casa Blanca, ma un episodio che si è verificato al 74′ del match tra Real e Villarreal: viene decretato un calcio di rigore per fallo su Sergio Ramos e sul dischetto si presenta lo stesso difensore ma invece di calciare normalmente il capitano blanco ha servito l'accorrente Benzema, che ha insaccato senza problemi. Questo rigore di seconda non è però risultato valido perché l’attaccante francese era già ampiamente in area al momento della conclusione perciò l’arbitro, come da regolamento, ha ordinato la ripetizione. Al secondo tentativo il numero 9 ha calciato normalmente e ha battuti il portiere fissando il risultato sul 2-0.

Quello che hanno provato Ramos e Benzema è un po' ciò che era riuscito a Messi e Suarez nel 2016 contro il Celta Vigo e qualche decennio prima a Johan Cruyff e Jesper Olsen in Ajax-Helmond però il risultato dei due calciatori del Real è stato molto più simile a quello di Thierry Henry e Robert Pires ai tempi dell'Arsenal contro il Manchester City. Questo tentativo mal riuscito ha scatenato l'ilarità dei fan del Barcellona sui social network ma questa gioia è durata molto poco, visto che i blancos poco più tardi hanno festeggiato la vittoria nella Liga.