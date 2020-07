Il Real Madrid ha vinto la Liga 2019-2020. I blancos hanno conquistato per la 34esima volta il campionato spagnolo, è il primo trionfo dopo tre anni, appena il terzo negli ultimi dodici. Un titolo meritatissimo, portato a casa grazie alla sagacia di Zidane e al grande contributo di capitan Ramos e di Benzema, i leader della squadra. Primo titolo con il Real per Courtois e Hazard. La partita che ha dato matematicamente il successo il Real l'ha giocata e vinta 2-1 contro il Villarreal, doppietta di Benzema.

Real Madrid-Villarreal 2-1

Quando scendono in campo allo stadio ‘Alfredo Di Stefano' nell'impianto di Valdebebas i giocatori del Real sanno che vincendo sono sicuramente campioni. Pronti, via e l'Osasuna segna al Camp Nou contro il Barcellona, e quel gol dà ulteriori energie al Real che trova presto il gol dell'1-0 contro il Villarreal, marcatore Benzema, il miglior giocatore di questa Liga (con Messi). La partita si mette sui binari preferiti del Real che gestisce il vantaggio e inizia il countdown per il titolo numero 34. Nella ripresa segna ancora Benzema, il ‘Sottomarino Giallo' riesce a segnare il gol della bandiera. La gara che vale il campionato termina 2-1. Mentre il Barcellona viene battuto 2-1 dall'Osasuna.

34a vittoria nella Liga per il Real Madrid

Il Barcellona si mangia le mani. Quando ha esonerato Valverde a gennaio era al comando, il turning point della stagione c'è stato il 1° marzo quando il Real al Bernabeu ha sconfitto 2-0 i rivali di sempre. Dopo la pandemia il Real Madrid ha vinto dieci partite consecutive e ha messo le mani sul titolo. Complimenti a Zidane, che riesce a vincere il campionato senza una stella assoluta come Ronaldo o Messi ed è stato bravo a responsabilizzare Benzema, uno dei grandi senatori insieme a Ramos, Modric e Marcelo.