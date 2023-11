Real Madrid-Napoli dove vederla in TV e streaming su Prime Video: le probabili formazioni Al Bernabeu il Napoli gioca contro il Real Madrid la partita della 5ª giornata del girone C di Champions League. Fischio d’inizio alle 21 di mercoledì 29 novembre. La gara sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video in esclusiva. Le ultime news sulle formazioni di Ancelotti e Mazzarri.

Il Napoli a caccia dell'aritmetica qualificazione agli ottavi contro il Real Madrid, nella partita valida per la quinta giornata di Champions League: sfida decisiva per gli azzurri che, in caso di vittoria contro i Blancos, a punteggio pieno (4 vittorie su 4 gare) e già qualificato agli ottavi, potrebbero blindare secondo posto e pass per i sorteggi. La partita Napoli-Real Madrid è in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21:00: diretta TV e streaming in esclusiva su Prime Video.

Ai partenopei potrebbe anche bastare un pareggio in Spagna per chiudere i conti: raggiungendo quota 8 punti, qualora il Braga (4 punti, battuto all'andata 1-2) non dovesse battere l'Union Berlino, la certezza di passare il turno sarebbe matematica con una giornata di anticipo. Diversamente, tutto sarebbe rinviato all'ultima sfida coi portoghesi in calendario al Maradona il 12 dicembre. All'andata, i Blancos dell'ex Ancelotti si imposero per 2-3 mentre nell'ultimo turno di Champions, i campioni d'Italia hanno pareggiato 1-1 con l'Union Berlino. Il ritorno di Mazzarri in panchina, però, ha subito portato una vittoria agli azzurri che in campionato hanno battuto l'Atalanta.

Merengues restano un avversario molto forte anche al netto degli infortuni (ultimo in ordine di tempo, quello di Modric). Nelle ultime sulle probabili formazioni, Osimhen potrebbe partire titolare nel tridente con Elmas e Kvaratskhelia. Ancelotti deve fare i conti con le assenze importanti di Vinicius jr, Modric, Camavinga e Tchouameni. L'arbitro designato è il francese Francois Letexier.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

Real Madrid-Napoli è una delle partite che rientra nel pacchetto di Amazon Prime Video che la trasmetterà in esclusiva per agli abbonati. Non è prevista alcuna diretta tv né su Canale 5, né su Infinity+ di Mediaset, né sui canali di Sky. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini che avrà Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico. Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato saranno inviati a bordocampo.

Sul prato del Santiago Bernabeu ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fabio Cannavaro per i commenti. Nella Var room di Prime Video l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese proverà a spiegare eventuali episodi da moviola. Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Luca Toni presenteranno invece l’highlights show mandando in onda tutti i gol e le azioni salienti della serata di Champions.

Real Madrid-Napoli, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Real Madrid-Napoli sarà sempre appannaggio di Amazon Prime Video. Gli abbonati potranno vedere a partita attraverso la app oppure, una volta collegati al sito, inserire le proprie credenziali d'accesso. Non è prevista diretta streaming su Sky Go, NOW oppure su Infinity+ di Mediaset.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli di Champions

Otto calciatori indisponibili (Courtois, Kepa, Militao, Tchaoumeni, Camavinga, Vinicius, Modric e Arda Guler). Bellingham, vero e proprio spauracchio all'andata, ci sarà. È così che il Real Madrid attende l'arrivo del Napoli. Azzurri in Spagna senza l'infortunato Olivera in difesa (possibile l'inserimento di Juan Jesus al centro con Natan dirottato nel ruolo di terzino mancino) e con Osimhen recuperato in attacco in ballottaggio con Simeone.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Diaz. Allenatore: Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

La classifica del Girone C di Champions League

Alla quinta giornata il Napoli è secondo nel Girone C a 7 punti. Sulla carta potrebbe addirittura ancora puntare al primo posto, ipotesi difficilissima, mentre il secondo è davvero a portata di mano. Può essere sufficiente anche un pareggio a Madrid per qualificarsi agli ottavi, sempre che il Braga perda o pareggi con l'Union Berlino. Con gli azzurri a quota 8 per i portoghesi sarebbe impossibile ogni tentativo di rimonta alla sesta e ultima giornata. Di seguito la classifica del Gruppo C:

1. Real Madrid – 12 punti (+6 differenza reti)

2. Napoli – 7 punti (+1)

3. Braga – 3 punti (-4)

4. Union Berlino – 1 (-3).