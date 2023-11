Cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi di Champions League: le combinazioni con il Real Madrid Contro il Real Madrid, il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League. Le combinazioni e i risultati che servono agli Azzurri per il passaggio del turno.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli di Walter Mazzarri stasera scende in campo al Santiago Bernabeu dove affronterà il Real Madrid. Sarà la quinta sfida tra queste due squadre, quattro volte hanno vinto gli spagnoli. Per i campioni d'Italia il Real è sempre stata una montagna insormontabile. Ma in uno dei templi del calcio il Napoli ha comunque la possibilità di qualificarsi con un turno d'anticipo per gli ottavi di finale di Champions League. Gli Azzurri sono al secondo posto con 7 punti e vincendo sicuramente sarebbero avanti, ma anche un pareggio e in teoria anche una sconfitta, a determinate condizioni, potrebbero portare i partenopei alle gare a eliminazione diretta.

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se… i risultati contro il Real Madrid

Non devono fare troppi calcoli Osimhen e compagni. Il Napoli stasera si qualifica per gli ottavi se batte il Real Madrid. Stop. Ma i partenopei possono passare il turno anche in caso di pareggio, sarà così se il Braga non vincerà contro l'Union Berlino.

Cosa succede in caso di sconfitta o pareggio

Se il Napoli chiuderà in parità la sfida del Bernabeu salirà a quota 8 punti e sarà sempre secondo in classifica. Sarebbe un punto d'oro, un punto qualificazione, in caso di pareggio tra Braga e Union Berlino, ma anche in caso di vittoria dei tedeschi in Portogallo. Insomma al Napoli serve in ogni caso che il Braga non vinca. Dovesse vincere il Real Madrid ancora una volta contro il Napoli, la squadra partenopea potrebbe essere agli ottavi lo stesso con il successo dell'Union, che nelle ultime quindici partite non ha mai vinto.

La classifica del Napoli nel girone C

Il Real Madrid ha già ottenuto la qualificazione e ora attende la matematica del primo posto. Per ottenerlo basta ad Ancelotti pareggiare con il Napoli, che ha un margine discreto sul Braga. Ultimo l'Union Berlino che non può più riprendere gli Azzurri ma può artigliare la qualificazione all'Europa League.

Real Madrid 12

Napoli 7

Braga 3

Union Berlino 1