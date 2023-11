Brutto infortunio per Olivera durante Atalanta-Napoli: torsione del ginocchio, esce in lacrime Olivera esce per infortunio durante Atalanta-Napoli a causa di un bruttissimo infortunio. Torsione innaturale del ginocchio e il giocatore esce dal campo in lacrime.

Subito problemi per Walter Mazzarri durante Atalanta-Napoli. Poco dopo il gol annullato a Rrahmani la squadra azzurra perde per infortunio Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano schierato titolare anche per via dello stop di Mario Rui, è stato vittima di un'innaturale torsione del ginocchio. Tutta colpa, evidentemente, del terreno di gioco. Solo pochi minuti dopo infatti anche Mario Pasalic scivolando stava per incorrere in un bruttissimo infortunio.

Le immagini mostrano infatti come Olivera abbia dovuto lasciare il terreno di gioco dopo un movimento innaturale del ginocchio. Il giocatore stava andando ad accorciare su Hateboer ma in quel momento finisce a terra. Si capisce subito che si trattasse di qualcosa di grave dato che il giocatore ha gridato mettendosi subito le mani in faccia. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno soccorso Olivera uscito immediatamente in lacrime dal Gewsiss Stadium.

Al suo posto è entrato immediatamente Juan Jesus che al termine del primo tempo ha spiegato a DAZN tutto il suo disagio per un ingresso totalmente a freddo: "Mamma mia, poi contro una squadra contro l'Atalanta non è stato facile entrare così". Da capire ora cosa sia davvero accaduto ad Olivera. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso ma le immagini e la dinamica fanno pensare al peggio. Il giocatore ha immediatamente richiamato l'attenzione della panchina.

Mazzarri non ha esitato un attimo e ha mandato immediatamente in campo Juan Jesus. Una scelta conservativa del tecnico toscano ma anche obbligata nonostante la presenza di un terzino naturale come Zanoli in panchina, anche se abituato a giocare a destra e non a sinistra. Poco prima dell'infortunio di Olivera anche l'Atalanta ha dovuto sostituire un giocatore per lo stesso motivo. Gasperini ha infatti messo in campo proprio Hateboer per Zappacosta che aveva schierato dal primo minuto.