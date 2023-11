Real distrutto dalle Nazionali, in emergenza col Napoli: Vinicius ko e infortunio serio di Camavinga La sosta delle Nazionali ha riservato una cattiva sorpresa al Real Madrid in vista anche della sfida Champions col Napoli. Due infortuni per la squadra di Ancelotti: Vinicius e Camavinga. Per il secondo c’è rottura del legamento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid si è visto riservare una brutta sorpresa dalla sosta Nazionali. La squadra di Carlo Ancelotti ha infatti perso per infortunio due dei suoi calciatori più rappresentativi dell'undici titolare: Vinicius e Camavinga. Per il primo il ko è arrivato durante Colombia-Brasile, match nel quale ha lasciato il campo al 27‘ per un problema alla coscia sinistra coperta successivamente con una vistosa fasciatura. Ma le condizioni del brasiliano sono ancora da valutare da parte dello staff medico del Real, discorso a parte è da fare per il francese.

Il centrocampista era in ritiro con la Nazionale transalpina di Deschamps quando in seguito al fortissimo colpo (accidentale) ricevuto da Dembélé mercoledì scorso, durante l'allenamento della squadre per gli impegni in vista delle qualificazioni agli Europei, ha subito un grave infortunio. Le immagini non facevano presagire a nulla di buono e infatti il volto dolorante del giocatore per terra sembrava già una sentenza. Se per Vinicius quindi il match del 29 novembre in Champions col Napoli resta in dubbio, Camavinga può già dire che sia finito il suo 2023 calcistico.

Il Real Madrid nel corso degli ultimi minuti ha infatti diramato un comunicato ufficiale in cui informa proprio sulle condizioni del francese. Una mazzata per Carlo Ancelotti: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid al nostro giocatore Eduardo Camavinga – si legge nella nota diramata dal club spagnolo – gli è stata diagnosticata la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Tempi di recupero in sospeso". Non è chiaro quanto debba stare fermo ma sicuramente difficilmente potrà essere a disposizione tra 10 giorni.

Ancelotti già nelle ultime partite aveva dovuto rinunciare a Bellingham, sempre causa infortunio, favorendo Brahim Diaz che anche in Champions non ha comunque fatto male. Gli spagnoli sono ben saldi al primo posto nel girone di Champions con 12 punti seguiti proprio dal Napoli con 7. Virtualmente potrebbero rischiare ancora di finire secondi ma la qualificazione agli ottavi è già aritmetica. Al Bernabeu il Napoli invece si gioca tutto e in caso di ko e vittoria del Braga sull'Union, potrebbe poi esibirsi in un autentico spareggio nell'ultimo turno al Maradona contro i portoghesi.