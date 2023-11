Mazzarri torna e vince, il Napoli batte 2-1 l’Atalanta: decidono Kvaratskhelia e Elmas Il Napoli vince 2-1 in casa dell’Atalanta. Kvaratskhelia a segno nel primo tempo. Nella ripresa i gol di Lookman e Elmas. Mazzarri parte con un successo.

A cura di Alessio Morra

285 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli ritrova il successo, e lo fa con Mazzarri in panchina. A Bergamo, come lo scorso campionato, l'Atalanta è stata sconfitta per 2-1. Gol di Kvaratskhelia, Lookman e Elmas.

Mazzarri torna ufficialmente sulla panchina del Napoli dopo dieci anni e ritrova quasi tutti i titolari, Osimhen è in panchina. Gasperini lascia fuori Scamacca e davanti mette de Ketelaere al fianco di Lookman. Il primo tempo non è a tutta velocità, ma è molto intenso. I campioni d'Italia cercano di fare la partita, ci provano e hanno il predominio territoriale, ma non impensieriscono Carnesecchi nella prima mezz'ora.

Rrahmani sfrutta un buco delle difesa nerazzurra sfruttando un bell'assist di Raspadori, il VAR controlla e annulla. In modo praticamente simile la squadra partenopea trova l'1-0. Segna Kvaratskhelia che di testa batte Carnesecchi sfruttando un assist di Di Lorenzo. Poco dopo il Napoli manca il raddoppio con un'azione folle. Il primo tempo si chiude dopo un lungo recupero prodotto anche dagli infortuni di Zappacosta e di Olivera, che pare aver avuto un serio problema al ginocchio.

Nella ripresa la partita è tutt'altra. L'Atalanta spinge, corre, tanto, molto più del Napoli, che prova a difendersi cercando comunque il gol. Il forcing dei nerazzurri dà i suoi frutti al 53′ quando Lookman di testa batte l'ex Gollini, ed è 1-1. Mazzarri al 62′ manda in campo Osimhen, che torna dopo oltre un mese. L'Atalanta passa pure in vantaggio, ma il gol di Pasalic viene annullato per una posizione irregolare di Koopmeiners.

Si fa male pure Kolasinac ed esordisce in Serie A il giovane Bonfanti. Al 79′ Crnesecchi sbaglia il rinvio, il Napoli ripulisce il pallone. Osimhen regala un pallone d'oro a Elmas che non sbaglia. Come l'anno scorso il macedone timbra il cartellino a Bergamo.