Real Madrid-Manchester City di Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e canale

Real Madrid e Manchester City si affrontano nella 6a giornata della League Phase della Champions League: le squadre di Xabi Alonso e Pep Guardiola scendono in campo al Santiago Bernabeu di Madrid con fischio d'inizio alle ore 21, diretta Tv in chiaro su TV8 e su Sky per gli abbonati.

Le due squadre sono separate da soli due punti e lottano entrambe per un posto tra le prime otto. Nei 14 precedenti, il Real ha vinto 6 volte, il City 4, mentre altre 4 partite si sono concluse in pareggio. Il Real Madrid ha iniziato la stagione in modo convincente e, nonostante la sconfitta subita sul campo del Liverpool, rimane a soli 3 punti dall’Arsenal in vetta alla classifica. Più altalenante invece il cammino del Manchester City, fermato nell’ultima trasferta dal Leverkusen per 0-2, ma la squadra di Guardiola resta comunque in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

In Liga, il Real occupa il secondo posto dietro al Barcellona con 36 punti frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Gli ultimi risultati mostrano un andamento irregolare: pareggio 1-1 col Girona, vittoria in trasferta sull’Athletic Bilbao con porta inviolata e recente sconfitta per 2-0 contro il Celta Vigo che ha creato diversi malumori, con la panchina di Xabi Alonso che traballa.

Il Manchester City, invece, è secondo in Premier League a un passo dall’Arsenal, con 31 punti derivanti da 10 successi, 1 pareggio e 4 ko. I Citizens vivono un ottimo momento di forma: nelle ultime tre gare hanno battuto Leeds 3-2, Fulham 5-4 in una sfida spettacolare e Sunderland 3-0 in casa.

Partita: Real Madrid-Manchester City

Dove: Santiago Bernabeu, Madrid

Quando: mercoledì 10 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: TV8, Sky

Streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Champions League, sesta giornata

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in TV: il canale in diretta

La partita tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in chiaro su TV8 e sui canali Sky Sport Max e Sky Sport al 253. Telecronaca di Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi, inviato sul campo è Filippo Benincampi e il racconto per Diretta Gol sarà di Dario Massara.

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in diretta streaming: l'orario

I Blancos ospitano i Citizens al Santiago Bernabeu con fischio d'inizio alle ore 21:00. Ci sarà possibilità di seguire la partita anche in streaming, ma solo per gli abbonati Sky per sfruttare Sky-Go. In alternativa c'è il servizio streaming di Now. Dalle 20 dalle 23, e da mezzanotte con After Party Champions League Show, ci sarà lo studio di Federica Masolin con Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta.

Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni

Tre terzini del Real Madrid, Carvajal, Mendy e Alexander-Arnold, sono out fino al 2026, mettendo a rischio la stabilità difensiva della squadra. Per tutti loro il 2025 si chiude in anticipo, con tempi di recupero variabili.

Situazione migliore per il Manchester City, dove l’unico assente è Mateo Kovacic, fermo fino a marzo, mentre Pep Guardiola potrà contare su tutti gli altri giocatori per la sfida al Santiago Bernabéu.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Alonso.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Foden, Nicolas Gonzalez, Bernardo Silva; Cherki, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola.