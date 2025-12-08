Xabi Alonso rischia l’esonero: si gioca tutto in Real Madrid-Manchester City. Due possibili sostituti

Il Real Madrid è in crisi. Florentino Perez non è soddisfatto e lo spogliatoio mugugna. Xabi Alonso si gioca la panchina contro il Manchester City. Sullo sfondo ci sono due possibili successori.

Xabi Alonso traballa. La sua panchina è profondamente a rischio. Un'altra sconfitta per il Real Madrid e una riunione di emergenza notturna che si è protratta quasi fino all'alba del lunedì dell'Immacolata. Niente esonero, per ora, un'ultima chance concessa al tecnico basco che però si giocherà tutto in Champions League nientemeno che con il Manchester City di Pep Guardiola. Florentino Perez ha capito già da tempo gli umori dello spogliatoio e ha sondato il terreno con un paio di big della panchina.

Real Madrid ko in casa con il Celta

Riunione di emergenza, così ha scritto Marca uno dei principali quotidiani sportivo spagnoli. Riunione nella quale è stata confermata una fiducia a tempo per l'ex allenatore del Bayer Leverkusen, che non ha più il supporto dello spogliatoio. Così parrebbe. Il ko con il Celta Vigo è stato pesante, 0-2 in casa con addirittura tre espulsi (uno dalla panchina), sintomo di un nervosismo latente. E il Barcellona è davanti di 4 punti.

Il Real Madrid in questo periodo della gestione di Xabi Alonso ha subito anche tantissimi infortuni.

Lo spogliatoio e il rapporto complicato con Xabi Alonso

La condizione fisica e i tanti infortuni rappresentano dei problemi, ma quello maggiore pare il feeling inesistente con una serie di stelle della squadra e proprio la sfuriata di Vinicius nel Clasico dello scorso ottobre, quando il Real veleggiava, sembra essere stato il punto di non ritorno.

Xabi Alonso, che a Madrid ci ha giocato, era stato accolto con tutti gli onori, dopo i traguardi raggiunti con il Leverkusen. Certamente non era facile raccogliere l'eredità pesante di Ancelotti e guidare una squadra che gli allenatori o li esalta o li butta giù. Basta guardare cosa è successo negli ultimi 15 anni nei quali solo Mourinho, Zidane e Ancelotti hanno chiuso regolarmente le rispettive stagioni. Sono durati poco invece Benitez, Lopetegui e Solari. E forse pure Xabi Alonso.

I possibili successori di Xabi Alonso con il Real Madrid

Xabi si gioca tutto contro il Manchester City, non certamente l'avversario più comodo al mondo. Marca parla già di possibili sostituiti e fa i nomi di due big assoluti: Zinedine Zidane, che ha già allenato in due momenti differenti il Real (vincendo tre volte la Champions League), e Jurgen Klopp, che per anni è stato un sogno di Perez. Ma ingaggiare l'allenatore tedesco, sotto contratto con la Red Bill, non è affatto semplice.