Ramsey rescinde il contratto con i Pumas e torna in Europa: è alla ricerca disperata del cane Halo

E’ durata meno del previsto l’ultima avventura calcistica di Aaron Ramsey che dopo sole 6 presenze ha deciso di chiudere il contratto con la squadra messicana dei Pumas. Nessuna questione professionale o economica: l’ex Juve è tornato in Europa per continuare le ricerche del suo beagle, Halo, scomparso lo scorso 13 ottobre.

Aaron Ramsey dopo solo sei presenze ha deciso di risolvere il proprio contratto con la squadra messicana Pumas, rifare quasi subito le valigie e ritornare sui propri passi, in Europa. Nessuna motivazione calcistica, nessuna incomprensione o diverbio col club della massima divisione messicana, il motivo è tutt'altro: il giocatore gallese da diversi giorni è in angoscia per le sorti della sua cagnolina, Halo, scomparsa misteriosamente da alcune settimane. Ramsey e la sua famiglia sono disperati: sui social da tempo avevano messo anche una lauta ricompensa per chi avesse notizie dell'animale, ripagandolo fino a 20 mila euro.

Ramsey rescinde dai Pumas: l'unico pensiero è la cagnolina Halo

Rabbia, preoccupazione, angoscia: da diversi giorni Aaron Ramsey non pensa più a giocare né alla sua ultima avventura calcistica in Messico. I pensieri e le forze sono tutte rivolte verso un'altra direzione: la ricerca della cagnolina di dieci anni Halo, una beagle della quale il calciatore gallese ha denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, senza aver più alcun riscontro. Così, ha deciso di mollare tutto e tornar in Europa per dedicarsi ancor meglio alla ricerca, non essendoci i presupposti per continuare a pensare al campo. Ramsey e sua moglie avevano lasciato la loro beagle in un ranch per cani nello stato di Guanajuato, ma il 13 ottobre era giunta la notizia da parte del centrocampista sulla scomparsa.

Perché Ramsey ha lasciato i Pumas: da giorni non si allenava più

Un'angoscia personale che ha frenato l'ultima avventura in carriera dell'oramai 37enne ex Juventus: Ramsey ha preso così la decisione finale, dopo che aveva già interrotto da diversi giorni anche gli allenamenti con i Pumas, senza più presentarsi al centro sportivo della squadra, per dedicarsi alla ricerca dell'adorata cagnolina di famiglia. Prima online, ora di persona rientrando in patria per maggior serenità personale.

Gli appelli sui social di Ramsey per l'adorata cagnolina Halo

Così, la decisione di chiudere l'avventura messicana: ad una manciata di partite alla fine della Liga BBVA MX , il massimo campionato del Paese centroamericano, Ramsey ha rescisso il contratto per fare rientro in Galles: "Halo è scomparsa, aiutateci, ci sarà una grande ricompensa" aveva annunciato sui social lo scorso 13 ottobre, prima offrendo 10 mila euro, poi alzando la posta in palio a 20 mila, ma da allora non c'è stato alcun riscontro.