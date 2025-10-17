Ramsey disperato, la cagnolina Halo è sparita: “Ci sarà una grande ricompensa per chi la troverà”

Aaron Ramsey è disperato. Il centrocampista gallese ex Juventus e la sua famiglia ormai da giorni stanno cercando la loro cagnolina che si è smarrita. Il calciatore sta postando con continuità contenuti sui propri profili social per alimentare le ricerche di "Halo", con una speranza che si affievolisce giorno dopo giorno. Per questo Ramsey ha deciso di mettere sul tavolo una ricompensa per chi dovesse trovare l'animale.

Ramsey alla ricerca della sua cagnolina scomparsa

Insomma, la nuova esperienza in Messico è stata rovinata da questo "incidente" per il calciatore, che nella sua carriera è stato tempestato di infortuni. È stato lo stesso Ramsey a fornire i dettagli dell'accaduto, con tanto di indicazioni utili per le ricerche. In pratica Halo, una cagnolina di 10 anni, è scomparsa a San Miguel de Allende, Guanajuato, nei pressi di Hipsterrier, ovvero un canile dove lasciare gli animali che possono soggiornarvi durante l'assenza dei loro padroni. Sia Aaron che sua moglie Colleen da giorni postano foto, mappe e danno nuovi particolari su quanto accaduto.

La ricompensa offerta da Ramsey per cercare il cane

L'ultimo messaggio mostra una foto di Ramsey con in braccio il cane e la frase d'accompagnamento: "Se avete notizie sulla nostra Halo, non esitate a contattarci. Ci sarà una GRANDE RICOMPENSA per chi la troverà. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto da noi". È passata ormai più di una settimana dai primi annunci e niente è cambiato, a giudicare dalle reiterate richieste d'aiuto.

Dove gioca oggi Aaron Ramsey

Una storia che sta pesando, e non poco, per il calciatore che sperava di trovare una nuova vita calcistica nel finale di carriera in Messico. E invece la sua nuova esperienza con i Pumas UNAM non si è rivelata finora fortunata. Purtroppo anche oltreoceano sono arrivati gli infortuni a impedirgli di giocare con continuità. L'ex Juve finora ha disputato sei partite con un solo gol all'attivo.

Al momento della firma aveva dichiarato: "Mi rendo conto delle aspettative nei confronti di questo club e sono qui per fare la mia parte e contribuire a realizzare ciò che vogliamo in questa stagione. Ho trascorso un periodo della mia carriera senza vincere nulla, ma sono riuscito a superare questo momento e a vincere, quindi so di cosa è capace questo club e spero di poter dare il mio contributo per avere successo e sollevare qualche trofeo. L'altitudine è sicuramente qualcosa a cui bisogna abituarsi!". Il ritrovamento del cagnolino sarebbe una bella iniezione di felicità.