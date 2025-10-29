Ramsey disperato per la misteriosa scomparsa del cane Halo: offre 20mila euro per il ritrovamento

Halo non è ancora tornata a casa e nessuno è riuscita ancora a trovarla ma Aaron Ramsey e sua moglie Colleen non hanno ancora perso la speranza di riabbracciare la loro cagnolina. Da settimane ormai il giocatore gallese ex Arsenal e Juventus e che oggi milita ai Pumas in Messico sta postando diversi avvisi sui social per garantire una grossa ricompensa a chiunque riuscirà a riconsegnare Halo tra le braccia dei propri padroni. La cagnolina ha 10 anni ed è scomparsa a San Miguel de Allende, Guanajuato, nei pressi di Hipsterrier, una sorta di pensione per animali utilizzata dai padroni durante la loro assenza.

Da quel giorno però Rasmey e sua moglie non hanno più ritrovato Halo e così il calciatore si è subito portato avanti garantendo 10.000 dollari a chi l'avrebbe riportata. Ma non avendo più notizie da una settimana, secondo la BBC, la coppia ha deciso di raddoppiare la posta portandola a 20.000 euro. Ramsey ha condiviso su Google Maps la posizione del luogo in cui è stato visto l'ultima volta e sua moglie sta postando diverse foto di Halo per cercare di aiutare chi sta provando a cercarla. Si tratta di un beagle che dal 9 ottobre ormai non è più con i suoi padroni. In 20 giorni Ramsey e sua moglie stanno facendo di tutto ma ora hanno anche dei dubbi su questa misteriosa sparizione.

"Se avete notizie sulla nostra Halo, contattateci. Una grande ricompensa per chi la ritrova. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto con noi", ha scritto Ramsey su Instagram. Il calciatore aveva annunciato per la prima volta la scomparsa di Halo due settimane fa e da allora ha pubblicato diverse foto del cane sul suo profilo Instagram. "Vogliamo solo riavere indietro la nostra ragazza", ha detto in un altro appello sui social il giocatore. L'ultima foto pubblicata è un'immagine in bianco e nero di Halo che dorme con la testa appoggiata tra le braccia di Ramsey, con scritto: "Cosa farei per tenerti stretto un'ultima volta, Halo".

I dubbi della moglie di Ramsey sulla scomparsa del loro cane

Ramsey ha anche condiviso sui social anche un messaggio della moglie Colleen, che però fa capire di iniziare ad avere poche speranze di ritrovare Halo ma soprattutto che ci sia qualcosa sotto, come una sorta di forma di ricatto: "Ci sono serie domande sulla questione e potremmo non ottenere mai delle risposte – spiega – . Non l'abbiamo ancora trovata e non credo che lo troveremo mai". Il capitano del Galles nel frattempo ha mostrato sui social la foto di un campo da calcio. Sta cercando di ritrovare le forze necessarie da lì e dagli allenamenti, ma anche dai suoi nuovo compagni di squadra dopo essere entrato a far parte del club messicano di massima serie Pumas UNAM all'inizio di quest'anno.