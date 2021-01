Juventus e Napoli questa sera hanno la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. Fischio d'inizio in orario alle 21 al Mapei Stadium per la Supercoppa Italiana, che torna dunque ad essere disputata in Italia, dopo due edizioni in Arabia Saudita. Oltre al prestigio legato alla vittoria del titolo, quanto vale la partecipazione a questo confronto, e quanto incasseranno le due finaliste? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

È trascorso più di un anno dalla Supercoppa italiana 2019 che fece registrare il successo della Lazio sulla Juventus nella cornice del King Saud University Stadium di Riad. Dopo due edizioni consecutive disputare in terra araba, il match che mette in palio la Supercoppa 2020 sarà disputato in Italia a Reggio Emilia. Una situazione che ha comportato una drastica riduzione degli introiti destinati alle due finaliste. Nell'ultima edizione infatti l'accordo tra la Lega Serie A e il Paese arabo, aveva portato ad un raddoppio dei proventi della competizione: Lazio e Juventus infatti hanno incassato 5.8 milioni di euro in totale per la Supercoppa.

Una situazione destinata, almeno per ora a restare un ricordo, anche a causa dell'emergenza pandemica. L'Arabia Saudita infatti ha confermato la sua intenzione di non ospitare l'incontro, anche alla luce dell'impossibilità di consentire ai tifosi di accedere allo stadio. Gli introiti della Supercoppa italiana 2020 per Juventus e Napoli sono nettamente inferiori rispetto a quanto accaduto nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, le due società dovrebbero incassare circa 2.6 milioni di euro in totale, ovvero meno della metà di poco più di 12 mesi fa.

Una Supercoppa dunque molto meno ricca rispetto al passato, che gioverà dei ricavi ridotti al contratto televisivo con la Rai e alla sponsorizzazione della Playstation 5 che ha ottenuto il title sponsor della competizione che si chiamerà infatti "PS5 Supercup". A tal proposito la Sony ha messo sul piatto una cifra compresa tra 500mila e un milione di euro.