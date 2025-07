Quanto guadagna il Napoli con Osimhen al Galatasaray: perché è un capolavoro quasi insperato

Victor Osimhen al Galatasaray è un’operazione di mercato da incorniciare per il Napoli: un vero e proprio capolavoro da parte del club campione d’Italia in carica.

Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. A meno di novità dell'ultima ora, il Napoli è riuscito a vendere il centravanti nigeriano definendo tutti i dettagli economici dell’operazione con il club turco: per l'ex numero 9 azzurro la società campione d'Italia riceverà 75 milioni di euro.

Il pagamento sarà strutturato in tre fasi: 40 milioni verranno versati immediatamente e i restanti 35 milioni saranno suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna, da saldare entro un anno. All’interno dell’intesa è previsto anche un 10% sulla futura rivendita del giocatore, percentuale su cui il Napoli ha insistito nelle fasi finali della trattativa e ha chiesto una revisione delle condizioni inizialmente concordate. Infine è stato inserito un bonus di 5 milioni raggiungibili tramite goal/obiettivi del club.

Osimhen al Galatasaray è un capolavoro del Napoli: i dettagli economici dell'accordo

La cessione di Victor Osimhen è un vero e proprio capolavoro da parte del Napoli perché si tratta di un calciatore con un contratto in scadenza tra un anno e che ha spesso creato scompiglio all'interno dell'ambiente: essere riusciti a piazzare il centravanti nigeriano all'estero, per la cifra stabilita inizialmente e con l'ormai nota clausola che limita la possibilità di un ritorno in Serie A per i prossimi 24 mesi (se il Galatasaray dovesse cedere Osimhen a un club italiano dovrà riconoscere una penale da 75 milioni al club azzurro) è davvero un'operazione perfetta.

La totale assenza di proposte serie da parte delle big d'Europa non ha dato molti margini di manovra al Napoli, che aveva sul tavolo solo l'offerta dall'Arabia Saudita dell'Al-Hilal ma Osimhen non ha mai accettato questa destinazione: il club arabo vuole regalare a Simone Inzaghi un centravanti di primo livello ma Victor si è sempre opposto alla destinazione Saudi Pro League.

Queste le cifre definitiva dell'operazione Osimhen-Galatasaray:

40 milioni di euro subito

Rata da 35 milioni in un anno

5 milioni di bonus aggiuntivi raggiungibili tramite goal/obiettivi

Clausola di rivendita del 10%

Clausola per evitare la vendita ai club italiani per i primi due anni + penale

Okan Buruk: "Tutto il nostro mercato dipendeva da Osimhen"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato così in conferenza stampa dell'imminente ritorno di Victor Osimhen e del mercato del club turco: "La trattativa per Osimhen sta andando molto bene. Siamo ormai vicini alla conclusione, ci aspettiamo che si chiuda il prima possibile. "La volontà del giocatore c'è e anche da parte del Napoli c’è un atteggiamento costruttivo. Speriamo che si possa concludere a breve. Tutto il nostro mercato dipendeva da Osimhen, c’era un budget molto importante. Solo dopo aver definito l'operazione potremo capire dove e come utilizzare il resto del nostro budget".