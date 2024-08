video suggerito

Quanto costa e dove vedere il calcio in TV: i prezzi degli abbonamenti a confronto e quale conviene Come e dove vedere tutte le partite di calcio della stagione 2024/2025 tra DAZN, Sky, Timvision, NOW e Prime Video. Le informazioni sulle offerte più vantaggiose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quanto costa vedere tutto il calcio su tutte le piattaforme nella stagione 2024/2025? I tifosi che vorranno guardare in tv o in streaming le partite di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League, Conference League, saranno costretti a sottoscrivere più di un abbonamento tra le piattaforme DAZN, Sky, Timvision, NOW, Prime Video. Non esiste infatti un unico abbonamento che consente di vedere tutto il calcio, in quanto i diritti di trasmissione sono divisi tra più piattaforme. La Serie A è esclusiva di DAZN, la Champions e le altre Coppe di Sky, con Prime che detiene i diritti per la migliore partita di Champions del mercoledì

Quali sono le offerte più convenienti? E quanto dovrà pagare un tifoso per poter seguire in tv o sui dispositivi portatili le partite delle squadre italiane e non? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

I prezzi di Dazn per Serie A, Serie B ed Europa League

DAZN mette a disposizione degli abbonati tre piani con costi e funzionalità differenziati, ovvero STANDARD, PLUS e START. Quelli che riguardano il calcio, con la possibilità di seguire tutta la Serie A. la Serie B e l'Europa League sono i primi due che andiamo ad analizzare con costi e possibilità. L’abbonamento STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. In questo caso dunque le partite si possono vedere su un dispositivo in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Con il piano annuale dilazionato in 12 mensilità, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 34,99 € al mese

Con il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 359 € pari a 29,92 € al mese

Con il piano mensile paghi 44,99€ al mese senza vincoli, puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

Il piano DAZN Plus, consente invece di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti e dunque connessi a reti interne differenti. Questo significa che si può utilizzare il servizio in mobilità, con contemporaneità della visione.

Con il piano annuale con pagamento dilazionato, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €59,99 al mese.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 599 € all’anno pari a 49,91 € al mese

Con il piano mensile paghi 69,99€ al mese senza vincoli

Quanto costa vedere le partite di calcio su Timvision, qual è l'offerta

Un'altra soluzione per vedere il calcio in TV è quella offerta da Timvision che mette a disposizione in un unico pacchetto i contenuti di DAZN, con Serie A e Serie B.

Costo di 24.99 al mese per i primi tre mesi, e poi 34.99 al mese

La Champions in TV su Sky, i costi dell'abbonamento

Per quanto riguarda invece la Champions e le altre coppe europee bisogna prendere in considerazione necessariamente Sky. L'opzione da tenere in conto per completare l'offerta calcistica è quella Sky TV+Sport+Calcio che mette a disposizione le 3 partite di Serie A in co-esclusiva con DAZN), le 85 partite di Champions League in esclusiva, tutta l’Europa League e la Conference League).

Il costo di questa offerta è di 37,80 euro al mese in offerta per 18 mesi (poi 64,90 euro).

L'abbonamento su Prime Video per vedere la Champions su dispositivi portatili e fissi

Per la Champions però bisogna tenere in considerazione anche Prime Video che trasmetterà sui propri canali in streaming, la migliore partita del mercoledì, sempre con protagonista una squadra italiana.

Costo di 4,1 euro al mese (con pagamento annuale da 49,90 euro), per vedere 18 partite in esclusiva di Champions League solo in streaming

Il pacchetto di Sky in streaming su NOW, i costi dell'offerta

Questo pacchetto viene riproposto anche da NOW, la piattaforma live on demand di Sky che garantisce la visione del calcio solo in streaming.

Costo di 14,99€/mese per 12 mesi, con un vincolo di durata minima iniziale di 12 mesi, senza possibilità di disattivare il Pass prima di tale scadenza

Quanto costa vedere tutto il calcio in TV in Italia, qual è l'offerta migliore

Cifre alla mano, per vedere tutto il calcio in TV in Italia ci sono varie possibilità ma è impossibile farlo con un unico pacchetto. Bisogna necessariamente unire più abbonamenti per vedere Serie A, Serie B, Champions e Coppe Europee. La soluzione più economica è quella offerta da Timvision (almeno per i primi tre mesi a 24.99 euro), più NOW (14.99 euro) e Amazon Prime (4.1 euro al mese). Tutto per un totale di circa 44 euro al mese. Una somma destinata a salire già a partire dal quarto mese quando l'offerta di Timvision salirà a 34.99 euro: il totale diventerà dunque di 53.99 euro. Alla luce di questa prospettiva dunque, potrebbe essere l'identica cosa sostituire Timvision con un abbonamento a DAZN standard.