DAZN, i prezzi dell’abbonamento Standard, Plus e Goal Pass: vedere la Serie A costerà fino a 70 euro Quanto costa vedere il calcio in TV nella stagione 2024-2025, ecco tutti i prezzi dei differenti piani tariffari proposti da DAZN in base a diverse tipologie di offerte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Diletta Leotta volto storico alla conduzione di Dazn.

Quanto costa vedere il calcio in tv? Quali e quanti abbonamenti devo fare per la Serie A e le Coppe? Qual è il prezzo complessivo che devo pagare? Le domande sono sempre le stesse e tornano ciclicamente nel periodo estivo consultando il piano tariffario di DAZN che da quest'anno (e per i prossimi cinque, fino al 2029) trasmetterà le gare del campionato italiano di ogni giornata: 7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva con Sky come da accordi. Ma nell'offerta sono compresi anche altri sport quali volley, basket, NFL, boxe, UFC. Il listino degli abbonamenti proposti al rialzo dalla piattaforma in streaming è una delle novità che hanno scandito la vita dell'OTT in queste settimane, tra piani di riorganizzazione interna e nuovi palinsesti.

Ci sono quattro formule a disposizione, ognuna modulata secondo un'offerta economica differente in rapporto ai servizi proposti, ma ci sono alcune cose importanti da tenere a mente: chi sottoscrive il pacchetto DAZN Start non può vedere la Serie A così come chi decide di aderire a Goal Pass potrà assistere solo a 3 partite a giornata (le stesse mandate in onda anche su Sky); da quest'anno non rientrano nel bouquet d'informazione le competizioni europee (Europa League, Conference e Champions saranno tutte appannaggio di Sky). Di seguito, ecco il dettaglio delle opzioni di abbonamento DAZN con tutti i prezzi per la stagione 2024-2025.

Giorgia Rossi, una delle conduttrici di Dazn per la prossima stagione.

Quanto costa abbonarsi a Dazn: il pacchetto Start

DAZN START a partire da 8,25 euro al mese (visibile su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet). È il pacchetto che non permette di vedere la Serie A. Chi si abbona può assistere: al volley italiano maschile e femminile, comprese le competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer); al basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, Eurosport HD 1 e 2; al calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League; oltre ad altri eventi che rientrano nella calendario di NFL, boxe, UFC.

Quanto costa Dazn Start? Il pagamento anticipato in unica soluzione per il piano annuale (12 mesi) fissa il costo a 99 euro (8,25 euro). Il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili tiene la quota a 11,99 euro al mese. Il piano mensile normale, senza vincoli temporali è i 14,99 euro al mese.

Il costo dell'abbonamento a Dazn Standard

DAZN STANDARD a partire da 29,92 euro al mese (visibile su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet). È l'abbonamento che i calciofili devono sottoscrivere per guardare il campionato di Serie A ed è quello che ha l'offerta sportiva completa (compresi i programmi di approfondimento).

Quali sono i prezzi di Dazn Standard? Eccoli: il piano annuale (12 mesi) con pagamento anticipato in unica soluzione comporta un prezzo di 359 euro (29,92 al mese); il piano sempre annuale ma con pagamento in 12 rate mensili è al prezzo di 34,99 euro al mese; il piano mensile normale, senza vincoli porta la quota a 44,99 euro mensili.

Cosa prevede e quanto costa Dazn Plus

DAZN PLUS a partire da 49,91 euro al mese (visibile in contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a rete internet differente). L'offerta informativa è completa, inclusi i programmi di approfondimento.

Quanto costa Dazn Plus? Il piano annuale (12 mesi) con pagamento anticipato in unica soluzione ha un prezzo di 599 euro (49,91). Lo stesso piano annuale ma con pagamento in 12 rate mensili è al prezzo di 59,99 euro al mese. Il piano mensile normale, senza vincoli è di 69,99 euro al mese.

Manuela Nicolosi, Giusy Meloni e Federica Zille nella squadra di Dazn per la prossima stagione.

La nuova offerta Dazn Goal Pass

DAZN GOAL PASS a partire da 10,75 euro al mese (visibile su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet). È la new entry nella lista degli abbonamenti: permette di vedere in diretta le 3 partite della Serie A in onda in co-esclusiva con Sky, oltre a LaLiga EA Sports e la UEFA Women’s Champions League.

Quanto costa il nuovo pacchetto? È disponibile a 10,75 euro al mese con il piano annuale e pagamento anticipato (129 euro) in soluzione unica. Il piano annuale dilazionato comporta un costo mensile di 13,99 euro. Il pagamento mensile senza vincoli costa 19,99 euro.

Il piano di ridimensionamento della redazione, i timori dei club sulla qualità del prodotto

Accanto alle news su abbonamenti e rincari dei prezzi c'è ancora un aspetto che ha messo DAZN sotto i riflettori: si tratta delle notizie sul ridimensionamento della redazione (taglio da 32 a 14 giornalisti), e contestualmente la preoccupazione dei club sul riflesso di un piano del genere sulla qualità del prodotto, entrano nel corredo accessorio di questa fase della stagione, a meno di un mese dall'inizio della Serie A (da calendario, nel week-end del 17 e 18 agosto)