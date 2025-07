Quanto costa vedere Serie A e Champions in TV: il modo per risparmiare tra tutti gli abbonamenti

Quali sono i prezzi più convenienti da pagare per abbonarsi e vedere tutto il calcio in TV nella prossima stagione. Tra DAZN, Sky e NOW, TIMVISION ecco il modo migliore e a costi contenuti considerate le promozioni attualmente in vigore.

Quanto devo pagare per vedere tutto il calcio in tv nella stagione 2025-2026? Nel mercato di prezzi, costi complessivi e tariffe in offerta il tifoso – spettatore sa che dovrà spendere circa 600 euro (585 e rotti) almeno per un anno per abbonarsi al pacchetto più conveniente, sborsando quasi 50 euro al mese così da guardare sul piccolo schermo tutte le partite di Serie A oltre alle coppe europee (Champions, Europa League, Conference). Sottoscrivere la proposta di TIMVISION (comprensiva dell'accesso a DAZN e a Prime Video che trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions) e, contestualmente, quella di NOW (per fruire di tutti gli incontri delle competizioni continentali, oltre a Tennis F1 e MotoGp, attraverso il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky) è l'opzione più abbordabile dal punto di vista economico considerate le somme e le promozioni attualmente comunicate dalle emittenti che detengono i diritti.

Quanto costa vedere solo la Serie A in TV

DAZN è il broadcaster che ha acquistato in esclusiva (fino al 2029) i diritti per la messa in onda di tutte le 380 partite della Serie A. È la piattaforma di riferimento anche rispetto a Sky (o NOW) che assicura in co-esclusiva agli utenti solo 3 gare del campionato italiano su 10 per giornata (al prezzo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (poi 33 al mese). La formula più economica per seguire solo il massimo torneo tricolore è l'opzione "Full" di DAZN con pagamento annuale in un'unica soluzione di 359 euro (al costo di 29,92 euro al mese). Una somma sicuramente più conveniente rispetto all'abbonamento sempre annuale ma dilazionato (34,99 euro mese per 12 mesi, totale di 419,88 euro) oppure a quello mensile senza vincoli (44,99 euro,).

L'altro pacchetto, "Family" (ex Plus), è sì utile per la condivisione (visione simultanea attraverso dure reti internet differenti) e comprende tutti i contenuti dell'opzione Full ma ha costi maggiori: annuale con pagamento unico 599 euro (49,92 al mese); annuale dilazionato 59,99 euro al mese per 12 mesi (719,88 all'anno); mensile senza vincoli a 69,99 euro. Quanto all'offerta "Goal" non permette la visione di tutte le partite ma solo di alcune (quelle in co-esclusiva con Sky) e in quella "Sports" il calcio non è proprio annoverato.

I prezzi per vedere le partite di Champions, Europa League e Conference

Poiché i diritti di trasmissione in chiaro sono ripartiti tra diverse piattaforme il tifoso delle italiane impegnate nelle coppe europee è consapevole che deve abbonarsi a un'altra emittente per seguire le gare in tv. In tal senso, l'offerta migliore dal punto di vista dei costi contenuti è quella di NOW che per la sottoscrizione del pass "Sport" propone (ma con permanenza minima di 12 mesi e per un totale di 185 incontri) 19,99 euro al mese così da vedere (ma a somme leggermente inferiori) gli stessi contenuti del pacchetto Sky Sport. Attenzione, però: per avere una visione completa dei contenuti relativi alla Champions (le altre 18 gare su 203 complessive) serve abbonarsi anche ad Amazon Prime Video (4,16 euro al mese, 49,92 all'anno).

Quale abbonamento conviene per vedere tutta la Serie A e Champions in TV

Il pacchetto TIMVISION con DAZN (con tutta la Serie A Enilive e tutta la Serie BKT) e Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della Champions League è conti alla mano, il modo più conveniente per sostenere i costi dell'offerta per il calcio in tv risparmiando fino al 50% per tutto l'anno. Si tratta delle formula che prevede il pagamento di 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 per la restante durata dell'abbonamento. Conti alla mano, il primo anno si pagano 344,88 euro anziché 419,88 in 12 rate. A cui vanno aggiunti i circa 240 euro di NOW per vedere tutte le altre partite delle coppe europee, ecco come si arriva alla somma di circa 600 euro.