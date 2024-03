Le partite di Serie A su TimVision fino al 2029, DAZN e Tim trovano un nuovo accordo Accordo tra DAZN e Tim per la trasmissione di tutte le partite della Serie A su TimVision per i prossimi 5 anni, fino al 2029. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Novità importanti per tutti gli appassionati del calcio in TV. DAZN e Tim hanno raggiunto il nuovo accordo che consentirà ai clienti di TimVision di continuare a vedere le dieci partite di ogni giornata di Serie A fino al 2019. Non solo calcio, visto che sarà garantita anche l'offerta sportiva della piattaforma di live streaming.

Cosa si può vedere su TimVision tra calcio e altri sport dopo l'accordo DAZN-Tim

Gli utenti di TimVision dunque potranno seguire ancora la Serie A sui propri canali, per altre cinque stagioni grazie all'accordo con DAZN. Garantita dunque la possibilità di vedere l'intero pacchetto relativo al calcio italiano, con tutti match ogni turno di campionato. Questo servizio va ad aggiungersi anche alla diretta relativa alle competizioni come Liga Portugal Betclic, UEFA Women’s Champions League e anche altri sport come la Serie A del basket italiano, il pugilato, le arti marziali miste e il football americano della NFL.

Inoltre non bisogna dimenticare che su TimVision si potranno seguire anche i programmi di Eurosport, e in particolare il tennis con Australian Open e Roland Garros, il ciclismo con Giro d'Italia e Tour de France, poi con sci e Olimpiadi.

Grande soddisfazione dunque per il CEO di DAZN Italia: "Siamo contenti dell’accordo di reciproca soddisfazione siglato con Tim che si conferma un nostro partner strategico a livello tecnologico e distributivo. L’intesa che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live è volta a supportare lo sviluppo del business con l’obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim: "Grazie a questo accordo con Dazn andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TimVision come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori contenuti sportivi. L’intesa rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti, facendo leva sulla forza del nostro brand e dei nostri canali di vendita".