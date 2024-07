video suggerito

DAZN offre un nuovo abbonamento a basso prezzo solo per il calcio: ma non vale per tutta la Serie A DAZN lancia un nuovo abbonamento a basso costo solo per il calcio: il Goal Pass diventa ora l'offerta più economica presente sul mercato tra quelle che comprendono anche la visione di partite della prossima Serie A. Chi si abbona però non potrà vedere tutte e dieci i match di ogni giornata del massimo campionato italiano.

A cura di Michele Mazzeo

In attesa di conoscere il calendario del prossimo campionato della Serie A 2024-2025, l'emittente che detiene i diritti TV delle partite del massimo campionato italiano, DAZN, ha ridisegnato l'offerta da proporre ai propri clienti, vecchi e nuovi, per chi vuole vedere tutti o solo alcuni dei match del torneo nazionale. Oltre agli ormai tradizionali pacchetti Plus e Standard (con prezzi aumentati rispetto alla passata stagione), il broadcaster ha infatti lanciato un nuovo abbonamento low cost dedicato esclusivamente agli appassionati di calcio, vale a dire Goal Pass che si può sottoscrivere pagando un prezzo mensile di 13,99 euro o annuale di 129 euro. Tra quelle che comprendono anche la visione di partite della Serie A è al momento l'offerta più economica presente sul mercato.

Chi pensa di poter vedere tutti gli incontri del prossimo campionato italiano pagando solo 14 euro al mese però rimarrà deluso. La nuova offerta proposta da DAZN infatti permette la visione delle partite della Liga spagnola, dei big-match del campionato portoghese e della Champions League femminile, ma per quanto riguarda invece la Serie A, soltanto la visione delle tre partite di giornata che il servizio di streaming online trasmette in coesclusiva con Sky, mentre per gli altri incontri, una volta terminati, saranno disponibili solo gli highlights. Il Goal Pass si pone dunque come un'alternativa a quanto offre ad oggi NOW, il servizio streaming di Sky, che, al costo di 14,99 euro al mese, permette la visione di quelle stesse tre partite di Serie A ma anche dei weekend di gara della Formula 1 e della MotoGP, e dei migliori match dei principali tornei di tennis.

E si pone come un'apparente risposta a Sky anche l'altra novità annunciata da DAZN in vista del prossimo campionato di Serie A. Il broadcaster ha infatti informato i propri clienti che dal prossimo 1 agosto 2024 il canale Zona DAZN (quello che consente la visione in contemporanea delle partite che si giocano allo stesso orario) non sarà più disponibile al canale 214 del decoder Sky Q per chi lo utilizza via internet (per coloro che invece utilizzano un decoder satellitare con parabola il canale rimarrà attivo). Per chi è abbonato al servizio già a partire dal mese di giugno 2024 non si vedrà più addebitare automaticamente il costo di tale servizio.