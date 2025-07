Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Lille – Lille: orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Scatta il Tour de France 2025, oggi sabato 5 luglio e ci terrà compagnia fino a domenica 17 luglio. Tre settimane di corsa, 21 tappe in programma e tre giorni di riposo. Si inizia con la Lille-Lille, la tappa numero 1 che, come tutte, sarà possibile seguire in diretta in chiaro anche sui canali Rai.

La prima tappa di questo Tour de France 2025 è prevista su un tracciato di 184,9 km con partenza e arriva a Lille, tra il Nord e il Pas-de-Calais. il gruppo dovrà affrontare tre difficoltà di quarta categoria in questa prima giornata di gara che faranno scaldare i motori al plotone senza presentare grandi difficoltà. Questa prima tappa dovrebbe favorire i velocisti grazie al suo profilo relativamente pianeggiante e con un classico arrivo in volata.

Tappa: Lille – Lille

Orario partenza: ore 11:40

Orario arrivo: 17:15

Percorso: pianura

Distanza e dislivello: 184.9 km, 1.150 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport, DAZN

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+, DAZN

La 1ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Lille – Lille

Non ci sono difficoltà importanti nella tappa d'esordio di questa edizione anche se le salite di Cassel e del Mont Noir animeranno la prima giornata del Tour, lungo il percorso. Primi punti dunque per chi vuole prendersi la maglia a pois, oltre la lotta per la prima maglia gialla dell'edizione 2025. Il dislivello è minimo, sopra i mille metri per 185 chilometri e un anello finale a Lille.

Dove vedere il Tour de France in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta e integralmente anche in chiaro oltre che in modalità a pagamento. La diretta televisiva di tutte le 21 tappe in programma sarà per tutti in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai 2. Per gli abbonati appuntamento giornaliero invece su Eurosport 1 HD, che non si può più vedere su Sky dal 1° luglio bensì su Discovery. In streaming, ci sarà la possibilità – sempre e solo a pagamento – di seguire tutte le tappe su DAZN e su Discovery Plus, oltre che su TimVision e Prime Video Channels. In chiaro, sul portale RaiPlay.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Si scatta alle 11:40 da Lille e poi si resterà nella zona di Lille, passando lungo il confine belga, ma senza attraversarlo completamente. Si correrà vicino le strade della Parigi-Roubaix, ma senza pavè, piuttosto sarà simile a una Gent-Wevelgem di soli 185 chilometri. Nel finale, classico circuito ad anello cittadino per decretare il primo vincitore.

I favoriti della tappa di oggi

La prima maglia gialla quasi certamente finirà sulle spalle di un velocista. Naturalmente ci sarà spazio anche per una fuga, ma sarà il gruppo a decidere le sorti della corsa. I favoriti? La lista è lunga e c'è anche il nostro Jonathan Milan della Lidl-Trek. Occhio ai "colossi" della velocità con Tim Merlier della Soudal di Evenepoel primo favorito, davanti a Jasper Philipsen (Alpecin), Dylan Groenewegen (Jayco), Biniam Girmay (Intermarché), Wout van Aert e Aranud de Lie (Visma)