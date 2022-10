Quante partite salta Immobile e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero I tempi di recupero di Ciro Immobile dopo l’infortunio. L’attaccante della Lazio salterà sette partite tra Serie A e Europa League, compreso il derby di Roma.

A cura di Marco Beltrami

L'infortunio di Ciro Immobile è serio. I timori del bomber e della Lazio dopo il problema fisico accusato nella partita contro l'Udinese si sono rivelati fondati. Il comunicato ufficiale del club capitolino ha fugato ogni dubbio sui risultati degli esami a cui si è sottoposto il centravanti che sarà costretto ad un lungo stop. Quanto dovrà stare fermo Ciro Immobile per l'infortunio e quali partite della Lazio salterà? Ecco quello che c'è da sapere.

Ciro Immobile ha riportato "una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro". Un problema tutt'altro che leggero per l'attaccante della Lazio che, come si legge nella nota, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano". Se la società del presidente Lotito non si è espressa sui tempi precisi per il recupero di Immobile dall'infortunio rimandando i verdetti ai prossimi giorni, è già possibile effettuare una stima approssimativa.

I compagni consolano Immobile dopo l’infortunio

Quanto tempo dovrà stare fermo Immobile per il recupero, le tempistiche

Per il completo recupero da questo tipo di problema muscolare, Ciro Immobile avrà bisogno di non meno un mese e mezzo di stop, anche per evitare il rischio di ricadute che potrebbero peggiorare la situazione. Questo vuol dire che l'attaccante tornerà in campo con la Lazio sicuramente nel 2023. Infatti non bisogna dimenticare che tra poco il campionato di Serie A si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre.

Quali partite salterà Ciro Immobile con la Lazio dopo l'infortunio

Dati alla mano dunque quali partite salterà Ciro Immobile? Sono sette le partite a cui l'attaccante della Lazio dovrà sicuramente rinunciare, ovvero tutte quelle in programma prima della rassegna iridata, cinque di campionato e due di Europa League (contro Midtjylland e Feyenoord). Una tegola per Sarri che dovrà fare a meno del suo terminale offensivo, per i big match contro Atalanta e Juventus in trasferta, e soprattutto per il derby con la Roma del 6 novembre. Ecco quali partite salterà Ciro Immobile, che potrebbe tornare in campo il 4 gennaio a Lecce: