Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero

Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa, che lo abbia fatto il giorno dopo la chiusura della sessione invernale di mercato è una coincidenza. L'attaccante serbo è tornato a Torino dopo il lungo periodo di degenza trascorso in Serbia dopo l'operazione: lì ha completato la riabilitazione ed effettuato una parte di lavoro atletico seguito da un personal trainer, il prossimo passo è svolgere allenamenti personalizzati con lo staff della Juventus poi… poi ci sarà il campo e segnerà la fine di un incubo. Quando potrà giocare? Forse da metà marzo, più probabile che accada dopo la sosta per le nazionali. A prevalere è la linea della massima prudenza ecco perché se Udinese-Juventus (15 marzo) potrebbe essere la volta buona almeno per vestire di nuovo la maglia bianconera con Juventus-Genoa (4 aprile) invece ci chiuderebbe il cerchio.

L'infortunio tremendo a fine novembre e l'operazione

Dusan Vlahovic è fermo per infortunio da fine novembre scorso, quando fu costretto ad abbandonare il campo durante il match contro il Cagliari. Gli esami diagnostici diedero il peggiore responso possibile: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro. Una lesione gravissima che non lasciò altra soluzione rispetto all'operazione subita a Londra a dicembre scorso. La sua assenza ha obbligato la Juventus di Spalletti (subentrato a Tudor) a rivedere i propri piani tattici, ad adattarsi e a cambiare pelle. Senza il numero 9, senza un calciatore con le sue caratteristiche, tutto il peso dell'attacco è è finito interamente sulle spalle di Jonathan David e Lois Openda, che hanno peculiarità differenti rispetto alla fisicità del serbo.

Il serbo è in scadenza di contratto

Il contratto tra Vlahovic e la Juventus scade a giugno. Formalmente, il calciatore può già adesso accordarsi con il prossimo club, qualora davvero non ci fossero più margini di trattativa per rinnovare il rapporto coi bianconeri. Milan, Chelsea e Newcastle sono alcuni dei club che hanno drizzato le antenne mettendosi sulle sue tracce. Ma i prossimi mesi saranno decisivi anche per capire quale futuro avrà (e dove) Dusan. Ripartirà dai 6 gol (3 in Champions e altrettanti in campionato) e dai due assist realizzati in 17 partite e troverà tutta un'altra Juventus.