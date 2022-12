Quando torna Ibrahimovic dall’infortunio, i tempi del rientro in campo con il Milan Zlatan Ibrahimovic non gioca una partita ufficiale dallo scorso 22 maggio. Costretto a un’operazione al ginocchio lo svedese è pronto a tornare, una data ufficiale ancora non c’è.

A cura di Alessio Morra

Zlatan Ibrahimovic non disputa una partita ufficiale dallo scorso 22 maggio, giorno in cui dopo undici anni il Milan è tornato a vincere lo scudetto. Una giornata memorabile per i rossoneri e pure per Zlatan, un collezionista di trofei. Lo svedese pochi giorni dopo venne operato al legamento crociato e annunciò che sarebbe tornato nel 2023, che ora è vicinissimo. Ciò significa dunque che il Milan è pronto a riaccogliere Ibra, che scalpita e vuole dare il suo contributo ai campioni d'Italia, che sono pronti a restare davanti a Inter e Juve e a dare la caccia al Napoli, capolista in Serie A.

Ibra dà sempre l'idea di essere indistruttibile. Un autentico gigante, non per il suo fisico possente. Ma gli anni, pure per lui, passano. Nel maggio 2021 subì un infortunio al ginocchio contro la Juventus e per questo fu costretto a operarsi e a saltare gli Europei. Dopo essere tornato a tempo di record ha iniziato il campionato 2021-2022, ma lo ha giocato a tratti. La stagione l'ha vissuta più da uomo spogliatoio, anche se il suo contributo lo ha dato con 8 gol in 23 partite, anche se molte delle quali le ha disputate per una manciata di minuti. Giocando è stato eroico, come lui stesso ha spiegato.

A fine stagione l'intervento al ginocchio sinistro. Zlatan doveva risolvere un problema di instabilità dell'articolazione. Per questo gli è stato ricostruito il legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Intervento riuscito, ma con una prognosi lunghissima di circa 7 – 8 mesi.

Di anni ora ne ha 41, fisicamente non si direbbe perché è sempre statuario. Ibra si allena tantissimo e ora galoppa verso il ritorno in campo. Chiaramente la cautela sarà tanta, considerata la lunga assenza e le primavere dello svedese, ma i motori si stanno riaccendendo. L'attaccante è tornato ad allenarsi con i compagni del Milan.

Il ritorno in campo si avvicina, ma certo pare difficile immaginare Zlatan già a disposizione a inizio gennaio, quando il Milan tornerà in campo contro la Salernitana. Per non mettersi ulteriore pressione il 41enne non ha voluto dire qual è la data prevista per il suo ritorno in campo, recentemente in un'intervista a Sky Sport ha dichiarato: "Sto bene, sto seguendo il mio protocollo. Negli ultimi sei mesi stavo davvero male, ho deciso di operarmi per la mia salute, non per giocare. Ho esperienza, non riesco a dare una data: tornerò quando starò bene. Non voglio camminare in campo o giocare perché mi chiamo Ibra. Sennò panchina o tribuna anche per me, l'importante è tornare a stare bene".