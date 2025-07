Venus Williams infinita, torna in campo a 45 anni e giocherà il WTA 500 di Washington: “Non vedo l’ora”

Venus Williams torna in campo a 45 anni: giocherà il WTA 500 di Washington. La leggenda americana ha accettato una wild card per il torneo che prenderà il via il 21 luglio: l’ultima apparizione di Williams ad un evento del WTA Tour risale al marzo 2024.

Venus Williams è pronta a tornare in campo. Nonostante i 45 anni e l'assenza dai campi di 16 mesi, la campionessa americana sarà al via del WTA 500 di Washington che si disputerà dal 19 al 27 luglio: l’ultimo torneo che la più grande delle sorelle Williams ha disputato è il WTA 1000 Miami nel 2024, dove era stata sconfitta in due set da Diana Shnaider.

La fuoriclasse statunitense ha ricevuto un invito con wild-card per partecipare al WTA 500 a stelle e strisce e ha accettato l'invito con grande entusiasmo: "Sono emozionata per aver ricevuto questa wild-card. C'è sempre qualcosa di speciale a Washington. L'energia, i tifosi, la storia. Questa città mi ha sempre mostrato grande affetto, e non vedo l'ora di tornarci per competere".

L'annuncio ufficiale è arrivato dal torneo WTA di Washington. Lontano dai campi da qualche anno, salvo qualche piccola parentesi con l'ultima apparizione l'anno scorso a Indian Wells, la maggiore delle sorelle Williams si rimette in gioco, ancora una volta sfidando l'età.

Venus Williams tornerà così in campo dopo il torneo di Miami disputato nel 2024: sarà la sua seconda apparizione a Washington, dopo l'eliminazione sofferta al primo turno nel 2022 per mano di Rebecca Martino. Williams, legata alla Capitale statunitense per aver fatto parte della squadra locale (Washington Kastles) nel World Team Tennis, ha vinto 23 titoli Slam (7 nel singolare e 16 nel doppio), quattro ori olimpici (tre in doppio) ed è stata per 11 settimane al numero 1 del ranking WTA.

WTA 500 di Washington: un tabellone ricchissimo e di qualità

Il torneo di Washington si preannuncia di altissima qualità, con al via ben cinque giocatrici che militano attualmente in top 10 (Jessica Pegula, Paula Badosa, Emma Navarro, Zhegn Qinwen e Amanda Anisimova) e un totale di cinque campionesse Slam (oltre a Williams – che in carriera ne ha vinti 7 in singolare e 16 in doppio– ci sono infatti anche Rybakina, Raducanu, Kenin e Osaka).