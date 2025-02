Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: le date e gli incroci in tabellone

video suggerito

Le date e gli incroci previsti dal calendario in vista delle semifinali della Coppa Italia 2024/2025. Due tra Inter, Lazio, Juventus ed Empoli raggiungeranno Bologna e Milan.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa Italia torna in campo questa sera con Inter-Lazio, ovvero l'altro quarto di finale della competizione. Nerazzurri e biancocelesti si sfideranno per un posto in semifinale già conquistata dal Bologna e dal Milan che affronterà la vincente di Inter-Lazio (con rischio derby). Nella serata di domani invece si disputerà Juventus-Empoli alle 21. La competizione ha assunto grande importanza negli ultimi giorni soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte sia dei rossoneri che della squadra allenata da Thiago Motta.

Si entra infatti nella fase cruciale del torneo che dovrà decretare chi alzerà quel trofeo che la scorsa annata era stato conquistato dalla Juventus di Massimiliano Allegri che riuscì a battere l'Atalanta di Gasperini all'Olimpico. Importante capire però anche le date delle semifinali che si andranno a disputare con un occhio agli incroci tra campionato, Champions ed Europa League che riguarderanno una tra Inter e Lazio. Sono fuori invece Roma e Fiorentina che sono le altre due compagini italiane ancora in corsa nelle coppe europee.

Il tabellone della Coppa Italia: gli incroci in semifinale

Il tabellone di Coppa Italia è in attesa di conoscere l'avversario del Bologna e del Milan in semifinale. I rossoblù dovranno vedersela contro la vincente della sfida in gara unica tra Inter e Lazio mentre il Milan affronterà la vincente della partita tra la Juventus e l'Empoli, autentico outsider della competizione.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia, date e calendario

Dopo la disputa delle ultime due sfide dei quarti di finale, il calendario di Coppa Italia ha già definito le date per giocare le due semifinali. L'andata dovrebbe essere giocata, salvo modifiche dettate da esigenze del calendario, il prossimo 2 aprile, mentre il ritorno, a campi invertiti invece, il 23 aprile.