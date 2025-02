Inter-Lazio di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Inter-Lazio è la partita dei quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi dopo il successo sull'Udinese agli ottavi, vuole continuare la sua avventura nella Coppa nazionale, sfidando i capitolini che nel turno precedente hanno brillantemente superato il Napoli. In palio ci sono le semifinali, contro il Milan. Per i nerazzurri dunque possibile derby di Milano alle porte. Diretta TV e streaming in chiaro su Canale 5 o Italia 1 e Mediaset Play. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Partita: Inter-Lazio

Orario: 21

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: martedì 25 febbraio 2025

Diretta TV: Canale 5 o Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Play

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Inter-Lazio di Coppa Italia, dove vederla in diretta TV

Dove vedere Inter-Lazio in TV? La partita dei quarti di finale di Coppa Italia si potrà vedere in TV in chiaro sui canali Mediaset. Diretta televisiva su Canale 5 o Italia 1. Il match dunque si potrà seguire senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta streaming

Inter-Lazio si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e fissi, ovvero smartphone, tablet, notebook, in chiaro. Diretta TV sulla piattaforma di Mediaset Play, senza abbonamento ma sfruttando solo una connessione a internet stabile.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Lazio

Inter con in campo la migliore formazione possibile. Senza Sommer spazio a Martinez tra i pali, con Taremi e Arnautovic in attacco per far rifiatare Lautaro e Thuram. In mediana spazio al trio formato da Zielinski, Asllani e Mkhitaryan. Lazio con Tchaouna terminale offensivo e il trio formato da Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.