Domenica 11 luglio è il giorno della finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra, fischio d'inizio alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra. La Nazionale di Roberto Mancini scende di nuovo in campo a Wembley per conquistare il trofeo che manca da ben 53 anni: l'ultima e unica volta fu nel 1968, dopo il doppio confronto con la Jugoslavia.

La Nazionale arriva al big match dopo aver battuto ed eliminato ai calci di rigore la Spagna di Luis Enrique. Una gara durissima, sempre in bilico, nella quale gli Azzurri hanno mostrato grande compattezza di squadra e organizzazione difensiva, scandita dai gol di Federico Chiesa e Alvaro Morata, dalle parate di Gianluigi Donnarumma durante i tiri dal dischetto e dalla conclusione decisiva di Jorginho dagli undici metri. Nell'altra semifinale sospetti e polemiche hanno accompagnato il successo dell'Inghilterra contro la Danimarca, maturato ai supplementari grazie a un calcio di rigore procurato da Sterling, a margine di un'azione molto discutibile sia per l'evidente simulazione del calciatore sia per la presenza di due palloni in campo.

Italia e Inghilterra hanno avuto un percorso di qualificazione differente: gli Azzurri hanno chiuso in vetta il girone A con 3 vittorie (Turchia, Svizzera, Galles) superando negli incontri a eliminazione diretta Austria, Belgio e Furie Rosse. Calciatore chiave è stato Leonardo Spinazzola che sulla corsia di sinistra s'è rivelato una spina nel fianco per gli avversari assieme a Lorenzo Insigne. Infortunatosi contro i ‘diavoli rossi', il difensore della Roma è stato operato al tendine d'Achille e ha seguito da casa le ultime partite. La squadra gli ha dedicato la vittoria contro gli iberici, indossando la sua maglia (la numero 4), e facendogli una promessa: dare tutto per vincere anche per lui.

"It's coming home", "sta tornando a casa" è il motto a corredo del cammino della selezione di Southgate prima nel Gruppo D (pari con la Scozia, vittorie con Croazia e Repubblica Ceca) ma senza entusiasmare e soprattutto palesando difficoltà nel reparto offensivo. Harry Kane, attaccante del Tottenham, era (ed è) il giocatore più atteso. Negli ottavi l'Inghilterra ha superato la Germania e poi schiantato l'Ucraina nei quarti. Il 2-1 contro la Danimarca in semifinale è stato ottenuto sul filo del rasoio.

Partita: Italia-Inghilterra

Giorno: domenica 11 luglio 2021

Orario: 21:00

Dove si gioca: Wembley Stadium di Londra

Canale TV: Rai 1 – Sky

Diretta streaming: Sky Go – Rai Play

Competizione: Euro 2020, finale

A che ora gioca l'Italia contro l'Inghilterra in finale agli Europei

Italia-Inghilterra, partita valida per la finale di Euro 2021, si gioca al Wembley Stadium di Londra domenica sera alle ore 21:00. Come da regolamento, in caso di parità al 90° le squadre disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti. Qualora la situazione di parità non si dovesse sbloccare si andrà ai calci di rigore.

Italia-Inghilterra, dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

Italia-Inghilterra viene trasmessa in TV in chiaro dalla Rai, sul canale di riferimento Rai Uno. A condurre la telecronaca non sarà il giornalista Alberto Rimedio (risultato positivo al Covid) come invece accaduto per tutte le partite degli Europei. In abbonamento e a pagamento sarà possibile vedere la partita attraverso la piattaforma satellitare di Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Inghilterra verrà trasmessa anche in diretta streaming senza alcun costo aggiuntivo e disponibile a tutti utilizzando il sito RaiPlay oppure a pagamento (ma solo per abbonati) con l'applicazione Sky Go e – sempre a pagamento – in streaming sarà visibile anche su NOW con il servizio on demand.

Europei 2021, dove si gioca Italia-Inghilterra

Italia-Inghilterra si gioca a Wembley. Sarà aperto al pubblico e ospiterà 60 mila spettatori rispetto alla capienza complessiva di 90 mila e a quella ridotta a 22.500 almeno per le gare della fase a gironi. Lo stadio di Londra è stato uno degli impianti più utilizzati degli Europei: ha ospitato le 3 partite dell'Inghilterra nel gruppo D, 2 ottavi (Inghilterra-Germania 2-0, Italia-Austria 2-1), le semifinali (Inghilterra-Danimarca 2-1, Italia-Spagna 5-3 dcr).