L'Italia è arrivata alla finale di Wembley dove attende la vincente tra Danimarca e Inghilterra, altra semifinale in programma questa sera dalle 21.00. Una prova di orgoglio, cuore e testa contro una Spagna capace di imporre il proprio gioco, mettere in difficoltà gli Azzurri che hanno visto le proprie certezze cedere, per poi ritrovarle nel momento decisivo, dagli 11 metri. Dove tra i tanti protagonisti c'è stato anche Gigio Donnarumma, autore della parata decisiva sul tiro di Alvaro Morata che ha consegnato a Jorginho la palla della vittoria finale che vale la finale dell'11 luglio.

Gigio Donnarumma si è ritagliato così la propria parte di gloria, meritata per un Europeo vissuto e giocato da professionista, sempre pronto nei momenti che servivano durante le partite, dalla fase a Gironi alla semifinale con la Spagna. Celebrato anche all'estero, per aver fermato il tiro di Morata, fiore all'occhiello di un Torneo più che soddisfacente per il neo portiere del Paris Saint Germain. E con un segreto che gli ha permesso di compiere parate ancor più decisive e senza sbavature.

Perché come tutti i supereroi che si rispettano anche Gigio Donnarumma nasconde un segreto, un superpotere che si cela nei guanti. L'ex portiere del Milan e numero 1 della Nazionale, ha attirato l'attenzione per indossare degli Adidas Predator Pro Hibryd, guanti molto particolari che sono lavorati per garantire una presa ancor più incisiva grazie a quasi 300 piccoli rilievi sul dorso, delle vere e proprie ‘spine', per aiutare i portieri a contenere la palla.

Questi guanti sono statti studiati per offrire una presa ottimale e un migliore assorbimento degli urti grazie ad una speciale schiuma (URG 2.0) contenitiva. Si calzano alla perfezione grazie ad un palmo flessibile ed ergonomico che si adatta ai movimenti della mano. Gigio Donnarumma non è l'unico portiere ad indossare questo modello di guanti ma l'unico durante Euro 2020. In stagione li hanno usati anche lo spagnolo David de Gea, del Manchester United, e l'inglese Aaron Ramsdale, dello Sheffield United.