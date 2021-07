Federico Chiesa è uno dei simboli della meravigliosa Nazionale di Roberto Mancini. L'esterno della Juventus è stato ancora una volta decisivo, ha segnato il gol dell'1-0 alla Spagna, dopo aver realizzato il gol che aveva sbloccato l'incontro con l'Austria negli ottavi. Chiesa è stato determinante a Wembley segnando nel tempio del calcio mondiale ancora una volta e ora spera di farlo anche nella finale in programma domenica 11 luglio. Premiato come man of the match di Italia-Spagna ai microfoni della Rai a calcio ha esaltato il gruppo azzurro:

Segnando contro l'Austria Federico Chiesa ha raggiunto un record, perché ha emulato il papà Enrico e sono diventati la prima coppia padre – figlio a segnare agli Europei.A Wembley ha fatto il bis: "È andata bene anche stasera con un gol. Ma ho aiutato la squadra nella fase difensiva. Ora dobbiamo recuperare, ma saremo pronti".

Mentre nell'intervista a Sky, Chiesa ha dedicato il premio di migliore in campo a Spinazzola, come fatto anche da Insigne dopo il Belgio, e ha ribadito la forza del gruppo. All'Europeo c'è una squadra, quella dell'Italia che giocherà la finale:

Abbiamo rimesso la squadra al centro del villaggio, non la Chiesa Era una partita difficile ma siamo stati squadra fino alla fine, anche nei rigori. E alla fine questo aspetto ci ha premiato. Il premio da migliore in campo la dedico a Spinazzola insieme a tutta la vittoria, abbiamo giocato per lui e speriamo di regalargli una grande gioia in finale. E' ovvio che i giorni per recuperare sono pochi, in questa stagione abbiamo giocato ogni tre giorni ma siamo atleti anche in questo, saremo pronti per scendere in campo. Io leader? Non è che è una minaccia… Come ho sempre detto io penso all'allenamento giorno per giorno, l'allenamento mi migliora e i frutti del mio lavoro e del mio essere professionista poi li porto in campo.