Federico Chiesa ha spaccato in due la partita degli ottavi di finale degli Europei con l'Austria. Il centrocampista della Juventus è entrato in campo nella ripresa al posto di Berardi e al 5′ dei supplementari ha tramuto un assist di Spinazzola, il migliore in campo dell'ottavo secondo la Uefa, in un gol bellissimo. Si è preso la copertina con pieno merito Chiesa, che dopo la partita ha poi sbalordito chi non sapeva che parlava un inglese perfetto. Segnando in Italia-Austria il ventiquattrenne è entrato nella storia degli Europei e lo ha fatto assieme al papà, il grande Enrico ex bomber di tante squadre di Serie A. I due Chiesa sono la prima coppia di padre e figlio che segnano almeno un gol agli Europei.

Il gol di Federico Chiesa in Italia-Austria

95′ di Italia-Austria, Spinazzola con uno splendido assist imbecca Federico Chiesa che aggancia con il destro e si porta il pallone con il sinistro che è vincente, 1-0. Gol che spacca in due la partita e che è doppiamente da record. Perché in sette partite ai supplementari agli Europei mai aveva fatto gol l'Italia e perché Chiesa regala un primato a sé stesso e alla sua famiglia. Un record in coabitazione con il papà Enrico.

Papà Enrico Chiesa segnò un gol a Euro 96

Gli Chiesa (Federico ed Enrico) sono diventati la prima coppia padre – figlio a segnare un gol (almeno) agli Europei. Papà Enrico ci era riuscito a Euro 96, quelli che si erano giocati in Inghilterra, paese dunque che è nel destino della famiglia Chiesa. Quello però non è stato un Europeo indimenticabile per l'Italia, che uscì nella fase a gironi. Enrico Chiesa realizzò un gol contro la Repubblica Ceca, che però vinse e ottenne una sorprendente qualificazione.