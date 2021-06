L'Italia è ai quarti di finale degli Europei. Mancini e i suoi ragazzi affronteranno venerdì prossimo il Belgio o il Portogallo, due squadre fortissime che dovranno preoccuparsi non solo dei tanti forti attaccanti della Nazionale ma anche di un difensore: Leonardo Spinazzola, che per la seconda volta (in tre partite giocate, con il Galles ha fatto panchina) è stato eletto in questi campionati Europei man of the match.

Due volte man of the match agli Europei

Sulle qualità di Spinazzola c'erano pochi dubbi, ma in queste ultime due stagioni è cresciuto molto con Fonseca e Mancini che forse non pensava di trovarlo così pimpante in questi Europei. Il difensore della Roma è imprendibile, è stato eletto migliore in campo nella gara d'esordio con la Turchia ed ha rivinto questo premio anche in occasione dell'ottavo di finale con l'Austria. Una rarità. Difficile che il premio di migliore lo vinca un difensore, ancora di più se lo vince due volte in tre partite in una grande manifestazione. Spinazzola è stato determinante, ha una marcia in più e nessuno riesce a contrastarlo. Già nei primi 90 minuti aveva cercato di innescare i compagni di squadra – sono andati al tiro grazie alle sue sgroppate Immobile e Barella – ma soprattutto ha regalato un assist al bacio a Chiesa che ha tramutato quel passaggio in gol.

Determinante fin qui Spinazzola dopo la partita, a Sky, ha espresso tutta la sua gioia per quel premio e per questa partita meravigliosa, l'ennesima di un Europeo che è diventato fantastico e che si spera diventi da sogno: