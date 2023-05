Quando la Juventus tornerà a giocare nelle coppe dopo l’amara disfatta in Europa League Come cambiano gli scenari della Juventus dopo l’eliminazione in Europa League contro il Siviglia e quando potrebbe tornare a giocare le coppe, considerando le penalizzazioni in arrivo.

A cura di Marco Beltrami

La disfatta in Europa League e l'eliminazione in semifinale contro il Siviglia ha tolto alla Juventus non solo la possibilità di "salvare" la stagione portando a casa un trofeo, ma anche la chance di qualificarsi direttamente alla prossima Champions. Vincendo il secondo trofeo continentale la squadra di Allegri, a prescindere dalla classifica finale di Serie A, avrebbe giocato nelle coppe nel 2023/2024. Adesso invece, con la possibile nuova penalizzazione in arrivo cosa succederà? Quando la Juventus tornerà a giocare in Europa?

La classifica di Serie A che vede la Juventus in piena corsa per un posto Champions è destinata a cambiare. La nuova sentenza della Corte d'Appello Federale prevista per lunedì porterà una penalizzazione, che dovrà essere afflittiva e togliere dunque alla formazione bianconera il posizionamento nelle coppe per la prossima stagione. La vittoria dell'Europa League avrebbe permesso alla Juve di dribblare questa situazione e accedere direttamente al massimo torneo continentale, con buona pace delle sentenze.

Uno scenario che dopo il flop di Siviglia non si concretizzerà e che lascia dunque la Juve in un limbo anche alla luce delle tempistiche processuali che potrebbero prolungarsi fino a fine giugno-inizio luglio, considerando che il club deve fare i conti anche con il processo sulle due manovre stipendi e i rapporti con i procuratori. In tutto questo non bisogna dimenticare anche che l'UEFA è alla finestra e potrebbe ulteriormente stangare i bianconeri.

Nella migliore delle ipotesi, la Juventus con la nuova penalizzazione potrebbe restare fuori dalle coppe europee nella prossima stagione, per quello che sarebbe una sorta di anno sabbatico. Già nel prossimo campionato la squadra torinese potrebbe poi tornare a competere per qualificarsi all'Europa.

Gli scenari peggiori sono quelli relativi ad un possibile intervento punitivo dell'Uefa, con cui la Juventus ha già in corso un patteggiamento sulla questione del Fair Play Finanziario. In caso di intervento del massimo organo calcistico europeo, la punizione potrebbe essere più pesante, con un'esclusione dalle coppe più duratura.

Se la Juventus però dovesse decidere di patteggiare per gli altri filoni, con la penalizzazione afflittiva in questo campionato, allora l'UEFA potrebbe non intervenire. Al momento sono però tutte ipotesi perché su questa vicenda, tutt'altro che semplice, regna l'incertezza. Già lunedì si saprà qualcosa in più.