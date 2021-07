Ultimo atto di Euro 2020, la finale tra Italia e Inghilterra a Wembley. Il match tra le nazionali di Roberto Mancini e Gareth Southgate chiude l'edizione itinerante del torneo continentale, disputato con un anno di ritardo a causa della pandemia da Covid e ospitato in 11 diversi stadi da Roma fino a Baku, in Azerbaijan. A partite dalla prossimo trofeo, Euro 2024, si torna all'antico: ad accogliere squadre e tifosi sarà un solo Paese: toccherà alla Germania, che nel 2006 fu teatro anche dei Mondiali vinti dagli Azzurri di Marcello Lippi, organizzare l'evento.

La decisione di assegnare alla Germania i campionati Europei 2024 è stata presa dal Comitato Esecutivo della Uefa nel 2018. La scelta ha premiato i tedeschi rispetto alla Turchia, altra candidata. È la prima volta che va in scena nel Paese unificato: nel 1988, infatti, l'edizione del trofeo su giocata nei territori della Germania Ovest.

Il format e le date di Euro 2024

Il format degli Europei 2024 sarà lo stesso di Euro 2020: vi parteciperanno 24 squadre ma solo 23 arriveranno ai gironi di qualificazione. La Germania, infatti, vi partecipa d'ufficio in quanto nazione ospitante. Le partite di qualificazione sono in programma da marzo a novembre 2023, con gli spareggi in calendario a marzo 2024.

A dicembre 2023 ci sarà il sorteggio della fase finale, con la definizione dei gironi. Mentre tutte le gare si giocheranno tra nel periodo compreso tra giugno e luglio 2024. Le 24 nazionali della fase finale saranno suddivise in 6 gironi da 4: le prime 2 classificate accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta insieme alle quattro migliori terze.

Quali sono gli stadi degli Europei 2024

Tra i 10 stadi già individuati per ospitare le partite dei Euro 2024 ci sono i 9 utilizzati per i Mondiali 2006 più la novità della Düsseldorf Arena. Non è stato ancora scelto, invece, quale sarà l'impianto nel quale verrà disputata la finale.

Berlino: Olympiastadion (70.033 spettatori)

Colonia: Stadion Köln (46.922)

Dortmund: BVB Stadion (61.524)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (46.264)

Francoforte: Frankfurt Stadion (48.057)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (49.471)

Amburgo: Hamburg Arena (50.215)

Lipsia: RB Arena (46.635)

Monaco di Baviera: Football Arena Munich (66.026)

Stoccarda: Arena Stuttgart (50.998)