Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Inghilterra-Ungheria in chiaro, dove vederla Oggi e stasera martedì 12 ottobre si disputano le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea, tra cui Inghilterra-Ungheria. La partita, che si gioca alle 20:45 a Londra al Wembley Stadium è valida per l’ottavo turno del Gruppo I. Sarà trasmessa in chiaro, in diretta, sul Canale 20 del Digitale Terrestre e in live streaming sul sito Sport Mediaset e sulla piattaforma Infinity.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inghilterra, capolista indiscussa del Gruppo I, torna in campo e sfiderà a Londra l'Ungheria per l'ottavo turno di qualificazione. A Wembley i Leoni dovranno confermarsi leader del gruppo con un altro successo, che sarebbe il settimo in otto gare. Per gli inglesi il cammino è stato quasi immacolato, senza sconfitte e con solo un pareggio (ottenuto contro la Polonia in trasferta). Contro l'Ungheria, la nazionale inglese potrà rispondere immediatamente all'Albania di Edy Reja, sorpresa del Girone attualmente seconda a 15 punti.

L'ultima gara disputata dall'Inghilterra ha visto la Nazionale dei Tre Leoni vittoriosa ad Andorra a suon di gol (cinque, e un rigore sbagliato). Per l'Ungheria invece, l'ultima speranza è proprio legata ad un eventuale successo a Wembley: i magiari sono attualmente a quota 10 dopo 7 partite e lontani dalla possibilità di sognare Qatar 2022.

Dove vedere Inghilterra-Ungheria in TV e streaming

La partita di questa sera tra Inghilterra e Ungheria si può vedere in televisione collegandosi al Canale 20 del Digitale Terrestre che propone in diretta, HD e in esclusiva in chiaro i match validi per le qualificazioni della zona Europa ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar nell'inverno 2022. Martedì 12 ottobre si potrà seguire la sfida Inghilterra-Ungheria del Gruppo I che sarà disponibile anche live streaming. In questo caso basterà collegarsi al sito Sport Mediaset oppure collegarsi alla piattaforma di streaming online Infinity per seguire la diretta del match.

Leggi anche La Germania travolge la Macedonia e vola ai Mondiali, Olanda e Russia bene nelle qualificazioni

Inghilterra-Ungheria, gli orari

A Londra, al Wembley Stadium, Inghilterra-Ungheria inizia alle 20:45 di martedì 12 ottobre e varrà per l'ottavo turno del Gruppo di Qualificazione mondiale I.

Partite di Qualificazione ai Mondiali oggi e stasera 12 ottobre

Ecco tutte le partite in programma oggi e stasera 12 ottobre, per la Qualificazione ai Mondiali: