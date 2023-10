Pubblicato l’audio VAR di Tottenham-Liverpool, un pasticcio allucinante: “Aspetta! Aspetta!” La Premier League ha pubblicato l’audio della sala VAR in occasione del gol annullato per fuorigioco a Luis Diaz in Tottenham-Liverpool. Un errore clamoroso che in pochissimi secondi ha generato il caos: “Aspetta! Aspetta! Non posso farci più nulla”.

A cura di Fabrizio Rinelli

È stato definito come uno degli errori più clamorosi nell'epoca VAR in Europa. Già, perché quello del gol annullato a Luis Diaz in Tottenham-Liverpool è uno strafalcione pazzesco della tecnologia in campo. La sfida è terminata con il punteggio di 2-1 in favore degli Spurs che però, nonostante la superiorità numerica per la prima espulsione dei Reds – che hanno poi terminato la sfida in 9 – erano riuscita a trovare la rete dello 0-1 con Luis Diaz. Il colombiano era scattato sul filo del fuorigioco su assist al bacio di Salah battendo Vicario. Una gioia durata poco dato che il guardalinee ha sollevato la bandierina per segnalare fuorigioco.

Dubbi sono stati espressi immediatamente da tutti anche perché sullo schermo non era stata mostrata alcuna delle linee utilizzate di solito per segnalare posizione una di fuorigioco. A fugare ogni cosa è stata subito dopo la partita il PGMOL, ovvero il Professional Game Match Officials Limited ente responsabile dell’arbitraggio delle partite di calcio professionistiche si è scusato ufficialmente, confermando che il gol era regalare parlando di "errore umano significativo". Oggi la Premier League, attraverso una nota, ha pubblicato integralmente l'audio del VAR in quel preciso istanti. Due minuti inquietanti: "Aspetta! Aspetta!".

L'audio inizia con il filmato del gol di Diaz perfettamente regalare e la discussione che ne è seguita subito dopo nella sala del VAR. Le linee vengono tracciate e mostrano Diaz in gioco, il che porta il VAR a dire: "Check completo, check completo. Va bene, perfetto". Il gol viene quindi dichiarato in fuorigioco confermando la decisione dell'arbitro in campo che dice: "Complimenti ragazzi, buon check". Tuttavia, diventa chiaro che sia stato commesso un errore enorme. L'operatore addetto al replay interviene immediatamente: "Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. La decisione sul campo era fuorigioco. Sei felice di questo?" mostrandogli l'immagine che chiaramente mette in evidenza come il colombiano fosse in posizione regolare. E che soprattutto avessero detto al direttore di gara di confermare la sua decisione. A quel punto la frittata era fatta.

Gli arbitri al VAR si sono poi resi conto che il gioco era ripreso senza che fosse stata fatta la chiamata corretta sul campo dopo che l'operatore del replay aveva messo in dubbio la loro decisione. Dopo aver rivisto ancora dall'operatore replay l'immagine chiara della posizione regolare di Diaz, la squadra del VAR si è accorta che era stata effettuata una chiamata errata. L'AVAR Cook infatti poi conferma amareggiato: "È sbagliato, Daz". Dopo aver realizzato l'errore, si sente anche la voce dell'altro funzionario al VAR, Darren England: "Oh ****".

L'operatore del replay a quel punto chiede di fermare il gioco, ma ormai era troppo tardi. England è senza parole: "Non posso fare più niente", prima di imprecare ancora una volta poiché ormai il gioco non poteva essere più interrotto da regolamento in quanto il gioco era ricominciato. In una nota il PGMOL ha spiegato in sintesi cosa sia accaduto: "Un errore di concentrazione in quel momento. Il VAR ha perso di vista la decisione sul campo e ha comunicato in modo errato “check complete”, confermando quindi inavvertitamente la decisione presa in campo e senza alcun dialogo con l'AVAR".