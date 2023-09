Errore inquietante in Tottenham-Liverpool, annullato gol regolarissimo: “Il VAR non ha funzionato” In Totteham-Liverpool clamorosa svista arbitrale con l’annullamento di un gol regolare alla formazione ospite. Gli arbitri poi hanno riconosciuto l’errore.

A cura di Marco Beltrami

Il big match di Premier League tra Tottenham e Liverpool è stato contraddistinto da un clamoroso ed inquietante errore. A trionfare sono stati gli Spurs che hanno battuto i Reds, rimasti in 9 per le espulsioni di Jones e Diogo Jota 2-1. Nell'economia del match però pesa e non poco la rete annullata in avvio di partita a Luis Diaz, perfettamente regolare. Cosa è successo?

La squadra di Klopp nonostante l'inferiorità numerica per la prima espulsione era riuscita a trovare la rete dello 0-1 con Luis Diaz. Il colombiano scattato sul filo del fuorigioco su assist al bacio di Salah ha battuto Vicario facendo esultare i suoi. La gioia dell’ex Porto è stata strozzata in gola dal guardalinee che ha sollevato la bandierina per segnalare l’offside. A quel punto l’arbitro in sala Var ha controllato ma ha stabilito che la decisione sul campo era quella corretta. Durante una rapida revisione, sullo schermo non è stata mostrata alcuna delle linee utilizzate di solito per segnalare gli offside. Le stesse avrebbero fugato ogni dubbio.

I replay dell'azione hanno alimentato parecchi dubbi sulla regolarità del gol. Nel post-partita il PGMOL, ovvero il Professional Game Match Officials Limited ente responsabile dell’arbitraggio delle partite di calcio professionistiche si è scusato ufficialmente, confermando che il gol era buono parlando di "errore umano significativo".

Nella nota ufficiale si puà leggere: "La PGMOL riconosce che si è verificato un errore umano significativo durante il primo tempo di Tottenham Hotspur-Liverpool. Il gol di Luiz Diaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si trattava di un chiaro ed evidente errore di fatto e avrebbe dovuto far sì che il gol fosse assegnato tramite l'intervento del VAR, tuttavia, il VAR non è intervenuto. PGMOL effettuerà un esame completo delle circostanze che hanno portato all'errore e contatterà immediatamente il Liverpool al termine della partita per riconoscere l'errore".

Ai microfoni di Sky Sports Jurgen Klopp ha ovviamente protestato: "In campo non è mai fuorigioco quello, l'abbiamo visto. Hanno sbagliato le linee. Non ho sentito nulla, ma qualcuno aveva il telefono e sui social hanno messo il video. Chiaro che è sbagliato e non hanno considerato il momento in cui è partito il pallone. Se ne parlerà. È così difficile da affrontare".

E poi sul Var: "Chi vuole questo tipo di aiuto? L'abbiamo avuto nella partita contro il Manchester United. I Wolves hanno ottenuto punti per questo? Noi no lo faremo. Non aiuta. Nessuno si aspetta una decisione giusta al 100% sul campo. Pensavamo che il VAR potesse rendere le cose più facili".