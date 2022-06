Prossima partita Italia in Nations League, quando gioca contro l’Inghilterra: data e orario Italia-Inghilterra, valevole per il quinto e penultimo impegno della Nazionale in Nations League, è il ritorno dopo lo 0-0 di Wolverhampton. Si riprenderà dopo una pausa di oltre tre mesi.

A cura di Enrico Scoccimarro

Per gli Azzurri guidati dal Ct Roberto Mancini questa edizione della Uefa Nations League è partita bene e sta proseguendo in ascesa. L'Italia è prima nel proprio gruppo e stasera sfiderà la Germania, prima di affrontare nuovamente l'Inghilterra, con cui ha pareggiato per 0-0 in terra britannica. La missione di ridare passione ed entusiasmo alla Nazionale, dopo la tremenda delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar e l'umiliante ko nella ‘Finalissima' contro l'Argentina, sta procedendo nel verso giusto, anche grazie a diversi giovani che Mancini sta lanciando.

Il bicchiere è più mezzo pieno che vuoto dopo l'andata contro gli inglesi: lo 0-0 ha permesso agli Azzurri di mantenere a due lunghezze di distanza la Germania, che ha pareggiato 1-1 contro la sorprendente Ungheria, in questo momento seconda a un solo punto di distacco. L'Inghilterra stenta invece a decollare e ha raccolto solo due punti in tre partite. Tuttavia, il problema principale della Nazionale rimane la carenza realizzativa: nonostante le diverse occasioni create anche a Wolverhampton, il pallone non è entrato. Si dovrà lavorare ancora molto su questo aspetto, imprescindibile per vincere. Proprio questo risultato candiderebbe ancor più seriamente gli azzurri alla vittoria del proprio girone, cosa che varrebbe, stando al regolamento, la qualificazione alle Final Four di giugno 2023.

Quando si gioca Italia-Inghilterra, la data della prossima partita

La Nations League riprenderà dopo una pausa di oltre tre mesi. Il quinto impegno della fase a gironi è infatti in programma il 23 settembre alle ore 20.45.

Dove si gioca la partita dell'Italia contro l'Inghilterra in Nations League

Dopo le due trasferte ravvicinate in Inghilterra allo stadio Molineux di Wolverhampton e in Germania allo stadio Borussia-Park di Mönchengladbach, la Nazionale torna in Italia e precisamente a San Siro, a quasi un anno di distanza dalla sconfitta contro la Spagna nella semifinale della scorsa edizione di Nations League.