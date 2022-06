Chi va in final four di Nations League dai gironi, cosa serve all’Italia per qualificarsi La classifica finale della fase a gironi della Nations League decreterà quali squadre otterranno la qualificazione alla Final Four. L’Italia inizierà il suo percorso con la prima partita contro la Germania.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova edizione della Nations League è appena cominciata. La corsa alla Final Four sta per iniziare anche per l'Italia di Roberto Mancini inserita nel gruppo 3 della Lega A insieme a Ungheria, Inghilterra e Germania con la quale giocherà la prima gara del torneo nella fase a gironi. La formula della Nations League non è mutata rispetto alla sua prima edizione quando fu creata in sostituzione delle amichevoli delle Nazionali durante l'anno. Il torneo prevede tre leghe da 16 squadre e una quarta lega da sette, composte in base alle promozioni e alle retrocessioni decretate dall'edizione precedente. La formula della Nations League è chiara: ci sono le Leghe A, B e C da 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro suddivise in base al proprio posizionamento del ranking Uefa.

Le altre sette, in Lega D, formate da due gironi, uno da quattro e uno da tre squadre. In tutti i casi, le squadre affrontano tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a giugno e settembre 2022. La classifica della fase a gironi determina quale squadra passa alla Final Four. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A infatti si qualificano per le Finals a giugno 2023. Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe saranno promosse per l'edizione 2024/25 mentre le quarte classificate nei gironi delle Leghe A e B retrocedono. Le quarte classificate che hanno invece disputato la fase a gironi nella Lega C disputano i play-out a marzo 2024 con le due squadre sconfitte che retrocedono in Lega D. All'Italia servirà dunque concludere al primo posto il girone per accedere alla Final Four.

Chi passa dai gironi alla Final Four di Nations League

Occhi puntati dunque sulla Lega A che premierà tutte e quattro le prime classificate che si qualificheranno alla Final Four che si disputeranno in due semifinali e la finale. Nel caso in cui due squadre arrivassero a pari punti nello stesso girone della Lega A il regolamento in questo caso è simile a quello delle altre competizioni Uefa seguendo questo tipo di criteri:

Punti ottenuti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Numero di gol segnati negli scontri diretti

Numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti

Differenza reti in tutte le gare del girone

Maggior numero di gol segnati in tutte le gare del girone

Maggior numero di gol segnati in trasferta in tutte le gare del girone

Maggior numero di vittorie nel girone

Maggior numero di vittorie in trasferta nel girone

Classifica disciplinare

Posizione nel ranking Uefa

Italia in un girone di ferro con Germania, Inghilterra e Ungheria

La Uefa forma le varie Leghe della Nations League basandosi sul ranking e dunque sulla posizione in classifica di ogni Nazionale. La Lega A comprende le squadre con il ranking più alto, la Lega D quelle con il ranking più basso. L'Italia in questo momento è al terzo posto forte anche dei punti guadagnati dopo la vittoria degli Europei. L'Italia è stata inserita nel terzo gruppo della Lega A insieme a Germania, Inghilterra e Ungheria: la prima partita vedrà gli azzurri affrontare la Germania (4 giugno) poi l'Ungheria (6 giugno) prima di volare in Inghilterra (11 giugno).

Un girone non proprio agevole per gli azzurri che sono stati sfortunati in questo caso sfidando i tedeschi, storicamente temibili, gli ungheresi che agli Europei hanno comunque ben figurato oltre all'Inghilterra che la Nazionale di Roberto Mancini ha battuto nella finale degli Europei. Il rischio di impegni dall'alto coefficiente di difficoltà era elevato, guardando la composizione delle varie fasce e la classifica dell'attuale ranking quindi era inevitabile per gli azzurri un girone del genere.