Italia-Inghilterra di Nations League, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni

La partita Italia-Inghilterra, valida per la quinta giornata della Nations League 2022/2023, si gioca oggi alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano – verso il sold out, 35 mila i biglietti venduti. La sfida tra la formazione di Mancini e quella di Southgate sarà trasmessa in TV in chiaro sul primo canale Rai e in streaming gratuitamente su Rai Play.

Partita: Italia-Inghilterra

Dove si gioca: Stadio San Siro (Milano)

Orario: 20:45

Canale TV: Rai 1

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League, 5° turno Gruppo 3 League A

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra: Mancini punta su gabbiadini

Alcuni giocatori hanno lasciato Coverciano, altri hanno dovuto declinare l'invito ad unirsi al gruppo azzurro e così adesso Roberto Mancini sta meditando le mosse da fare per affrontare al meglio la sfida contro gli inglesi. L'Italia dovrà provare a ritornare al gol e per farlo si dovrebbe affidare al trio formato da Gabbiadini-Immobile-Raspadori. Per Southgate sarà fondamentale vincere in ogni modo: dopo 4 gare l'Inghilterra ha solo un punto e non può permettersi ulteriori passi falsi. Dunque, in campo, la migliore formazione possibile.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristainte; Gabbiadini, Immobile, Raspadori.

INGHILTERRA (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. All.: Southgate

Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV?

Dove si vede la partita dell'Italia in tv? Italia-Inghilterra sarà trasmessa in esclusiva dalla televisione di Stato. Sulla Rai si potrà assistere all'intero incontro in diretta, al prepartita e al post gara con i consueti collegamenti dallo studio. Su Rai 1 andrà in onda il match che inizierà alle 20:45, in chiaro, usufruibile a tutti e senza costi aggiuntivi.

Italia-Inghilterra, dove vederla in live streaming

La sfida valevole per il 5° turno del Gruppo 3 di Nations League (Lega A) si può vedere anche in diretta su internet. Per il live streaming di Italia-Inghilterra, infatti, sarà attivo il servizio su RaiPlay, piattaforma digitale della Tv di Stato che permetterà la visione integrale della gara su pc e sui dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Le partite dell'Italia in Nations League

Dopo Italia-Inghilterra resterà da disputare solo una partita nel Gruppo 3 League A. Dopo aver affrontato due volte la Germania e altrettante l'Inghilterra, per gli Azzurri di Mancini rimane la seconda sfida contro gli ungheresi che deciderà la classifica finale.