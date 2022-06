Prossima partita Italia con la Germania, quando si gioca la Nations League: data e orario Germania-Italia è una gara valida per il gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-2023. Il match si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach martedì 14 giugno 2022 alle ore 20:45.

A cura di Vito Lamorte

La nuova Italia di Roberto Mancini vuole crescere e divertirsi. I risultati arriveranno. Gli Azzurri hanno voltato pagina dando il via al ‘Mancio 2.0' dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 e la brutta sconfitta nella Finalissima contro l'Argentina a Londra. Il Commissario Tecnico ha deciso di dare fiducia a calciatori diversi rispetto a quelli con cui aveva infilato il record di 37 gare senza sconfitte e conquistato il tetto d'Europa dopo quarant'anni. Nuove facce, nuove qualità e tanta voglia di stupire. C'è molto lavoro da fare ma gli Azzurri hanno dimostrato di essere ben disposti al sacrificio per essere competitivi ad alti livelli.

Dopo l'esordio del 4 giugno contro la Germania allo stadio ‘Dall'Ara' di Bologna, il secondo incontro casalingo del 7 giugno contro l'Ungheria allo stadio ‘Manuzzi' di Cesena, adesso gli Azzurri sono chiamati alla seconda trasferta consecutiva dopo quella in Inghilterra: Donnarumma & co. sfideranno a domicilio i tedeschi guidati da Hansi Flick, che vogliono centrare ad ogni costo la prima Final Four della Nations League.

Il gruppo 3 è uno dei più impegnativi ma, allo stesso tempo, uno dei più entusiasmanti: l'Italia è stata sorteggiata con due rivali storiche come Germania e Inghilterra, più l'Ungheria rivelazione dello scorso Europeo guidata dal tecnico italiano Marco Rossi. Non c'è girone più incerto.

In base al regolamento del nuovo torneo UEFA, le nazionali della Lega A che si classificheranno al primo posto nella fase a gironi parteciperanno alle Final Four programmate per giugno 2023 mentre chi chiuderà in fondo alla classifica retrocederà nella Lega B.

Quando si gioca Germania-Italia, la data della prossima partita

L'Italia giocherà la seconda trasferta di questa fase a gironi della Lega A della Nations League contro la Germania: il match si disputerà martedì 14 giugno 2022, con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. Si tratta dell'ultima partita della Nations League in programma per questo mese di giugno. Le ultime due giornate della fase a gironi del torneo per Nazionali si disputeranno a settembre.

Dove si gioca la prossima partita dell'Italia in Nations League

La gara tra i tedeschi e i campioni d'Europa in carica si disputerà al al Borussia-Park di Mönchengladbach, stadio che ospita le partite casalinghe del Borussia Mönchengladbach e può ospitare più di 50mila spettatori. La Nazionale Italiana non ha mai giocato prima una partita nella città nota per la sua importanza nell'industria tessile nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.