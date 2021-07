“Positivo al Covid, una sorpresa perché sono vaccinato”: Alberto Rimedio spiega cosa gli è successo

Alberto Rimedio è in isolamento da un paio di giorni in una stanza d’albergo a Londra e racconta il suo stato d’animo per non poter raccontare la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra a causa della positività al Covid: “C’è grande amarezza, fermarmi adesso è bruttissimo. Ora sto meglio, ho avuto dei sintomi ma molto lievi”.