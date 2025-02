Porto-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Roma scende in campo per giocare la partita d'andata dei playoff dell'Europa League 2024-2025 all'Estádio do Dragão contro il Porto: i giallorossi di Claudio Ranieri se la vedranno con i Dragoes di Martín Anselmi giovedì 13 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta TV e streaming su Sky.

I giallorossi arrivano a questo importantissimo impegno dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia mentre il Porto ha pareggiato 1-1 in casa contro la capolista Sporting Clube de Portugal. La Roma è riuscita ad entrare nella zona play-off grazie alla vittoria sull'Eintracht Francoforte nell'ultimo turno e si è piazzata meglio dei portoghesi, che hanno chiuso la prima fase al 18° posto. In caso di passaggio del turno della Roma c'è la possibilità del derby della Capitale agli ottavi: la squadra di Marco Baroni, che si è qualificata come prima, è accoppiata con l'Athletic Club.

La partita di ritorno si giocherà, allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:45.

Partita: Porto-Roma

Orario: 21:00

Dove: Estádio do Dragão, Oporto

Quando: giovedì 13 febbraio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Europa League 2024-2025, play-off

Porto-Roma, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Porto-Roma, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Porto e Roma sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Porto-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

La Roma dovrebbe presentarsi con il solito 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini a supportare Dovbyk. In mezzo al campo Koné e Paredes. Il Porto punta in attacco sul trio Mora, Pepe e Omorodion. Queste le scelte di Ranieri e Anselmi.

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Mora, Pepe, Omorodion. Allenatore: Martin Anselmi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.