Alla Roma basta Dybala, Venezia battuto di misura: Ranieri prosegue la sua rincorsa all'Europa La Roma batte 1-0 il Venezia in trasferta nel match della 24esima giornata della Serie A 2024-2025 grazie ad un rigore trasformato da Paulo Dybala e prosegue la sua rincorsa verso le zone alte della classifica.

A cura di Michele Mazzeo

Un calcio di rigore trasformato dal solito Paulo Dybala permette alla Roma di Claudio Ranieri di espugnare per 1-0 il campo del Venezia, allungare la striscia positiva in campionato con l'ottavo risultato utile consecutivo e proseguire la sua rincorsa alla "zona Europa". Niente da fare invece per i lagunari che non riescono ridurre i cinque punti di svantaggio che li separano dalla zona salvezza.

Una vittoria, quella della squadra giallorossa, arrivata al termine di un match non semplice per i giallorossi che si sono trovati difronte un Venezia ben messo in campo: organizzato in fase difensiva e capace di tenere in apprensione la retroguardia ospite con veloci ripartenze affidate ai tanti calciatori offensivi schierati dal primo minuto dall'ex Di Francesco (Ellertsson, Zerbin, Yeboah e l'ultimo arrivato Fila). Già nella prima frazione di gioco però l'unica vera occasione da gol è stata creata dalla Roma con il provvidenziale salvataggio sulla linea di porta in acrobazia di Nicolussi Caviglia sul colpo a botta sicura di Mancini.

Decisivo nello sboccare il match, nel secondo tempo, è però l'uomo più in forma tra quelli a disposizione di Claudio Ranieri, vale a dire lo spagnolo Angelino che anticipa in area dei padroni di casa Marcandalli che lo ha steso regalando così l'opportunità a Paulo Dybala di siglare il gol del decisivo 0-1 battendo Radu dal dischetto. Nonostante la volontà e l'orgoglio messi in campo dai lagunari nel finale di gara infatti i giallorossi, senza soffrire più di tanto, sono riusciti ad arginare i tentativi disperati di trovare il pareggio proposti dai veneti e portare a casa un successo che li proietta a quota 34 punti in classifica e soprattutto permette loro di mettersi alle spalle la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. Una vittoria importante dunque anche perché alza il morale in vista del match d'andata del playoff di Europa League che giovedì li vedrà ospiti sull'ostico campo del Porto.