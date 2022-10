Pogba minacciato dal fratello, scenario da film gangster: “Chiamami subito o te ne pentirai” Emergono nuovi dettagli e particolari sul caso di presunta estorsione e ricatto che ha coinvolto Pogba e il fratello: è stato pubblicato un messaggio di minacce da parte di Mathias al giocatore della Juventus, ma i contorni della vicenda sono difficili da definire.

A cura di Vito Lamorte

Emergono particolari che avvicinano sempre più il caso Pogba ad un ‘gangster movie'. Mathias Pogba è in carcere con altre tre persone con l'accusa di essere i responsabili del ricatto ordito ai danni del fratello Paul con lo scopo di estorcergli denaro. Le indagini condotte dalla polizia francese hanno portato a questa situazione dopo la querela presentata prima dell'estate dal centrocampista della Juventus: il capo d'accusa pesantissimo è tentativo di estorsione aggravata dalla banda armata.

Emergono nuove informazioni e particolari sempre più singolari. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano francese Le Monde, Mathias Pogba avrebbe chiamato il fratello Paul dopo una presunta aggressione subita da due uomini in passamontagna nella sua casa di Roissy-en-Brie, nella periferia est di Parigi, lo scorso 30 luglio.

I due avrebbero detto a Mathias di ricordare a suo fratello i "suoi impegni", un riferimento ai soldi al centro dell'estorsione che coinvolge il centrocampista della Juventus e della nazionale francese.

La storia continua e il giorno successivo è stato lasciato un messaggio per Paul Pogba da parte del fratello: "Chiamami subito, sbrigati, altrimenti mi prenderò cura della tua immagine e te ne pentirai per il resto della tua vita".

La serie gangster è iniziata ad agosto, quando Mathias ha pubblicato un video in cui prometteva che presto avrebbe fatto una serie di "grandi rivelazioni" su suo fratello, inclusa un'affermazione su come Paul Pogba avesse chiamato uno stregone per un incantesimo sul compagno di nazionale Kylian Mbappé.

Successivamente è stato lo stesso Pogba ad ammettere di essersi rivolto ad uno stregone ma ha nega con veemenza che questo avesse qualcosa a che fare con l'attaccante del PSG e che "non ha mai avuto intenzione di fare del male a nessuno".

Nonostante sia stato arrestato il mese scorso, sono seguiti altri video di Mathias e sono stati condivisi tramite il suo account di TikTok: in queste apparizioni social ha etichettato suo fratello come un "grande ipocrita, manipolatore e astuto".

Le nuove informazioni del quotidiano Le Monde riportano che i suoi video sono stati girati alla presenza dei fratelli Roushdane e Machikour, entrambi nominati nella dichiarazione di Pogba alla polizia in relazione a un presunto tentativo di estorcergli denaro. Continua a non essere chiaro se i video di Mathias siano stati girati sotto costrizione o se lui stesso sia coinvolto nei presunti tentativi di ricatto, cosa che continua a negare.

Dopo il video originale di Mathias, la madre della coppia Yeo Moriba ha co-firmato una dichiarazione con Paul e il suo agente Rafaela Pimenta che ha dichiarato che le affermazioni "purtroppo non sono una sorpresa".

Mathias nel suo ultimo video ha affermato: "Molti rimarranno scioccati e avranno difficoltà a crederci, ma è la verità.. Ecco perché la nostra famiglia e i nostri cari oggi sono in pericolo. Il problema è che ha usato quelle relazioni e i loro nomi per proteggersi per strada. Non ne ero a conoscenza finché non ha tradito i suoi scagnozzi ed è fuggito senza dirlo a nessuno, abbandonandomi, lasciando che la sua famiglia e i suoi parenti diventassero il bersaglio di questi banditi. Ho dovuto rimproverare Paul per il suo comportamento prima che si degnasse di tenere nostra madre fuori pericolo, prendendosi cura di lei e abbandonando gli altri. Naturalmente, l'ha fatta stare da sola senza alcuna protezione, mentre lui era nella sua fortezza con e sue guardie del corpo. Mia madre ha dovuto schierarsi con lui".