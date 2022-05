Playoff Serie C oggi in TV: Entella-Foggia su Sky, Cesena-Monopoli su Rai e Eleven Sports. Dove vedere le partite Entella-Foggia e Renate-Juventus 23 sono due delle 5 partite di ritorno del 1° turno dei Playoff di Serie C fase nazionale. Le partite sono trasmesse in diretta su Eleven Sports, la prima anche su Sky.

Juventus 23 ed Entella si sfidano nel 1° turno della Fase Nazionale (fonte: twitter JuventusFCYouth)

Oggi 11 maggio si giocano le partite di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dai risultati dell'andata che hanno visto le vittorie di Foggia, Palermo e Cesena su Entella, Triestina e Monopoli. Pareggio tra JuVE U23-Renate e Pescara-Feralpisalò. Le partite hanno tutte il fischio di inizio fissato alle 20:30 tranne che per il match di Cesena che inizierà alle 20:45 e saranno trasmesse su Sky e Eleven Sport con Cesena-Monopoli disponibile anche in chiaro su Rai Sport.

Le squadre vincenti si qualificano al secondo turno della fase nazionale dei play-off che vedono l'entrata in scena delle terze classificate – Padova, Reggiana e Catanzaro. In caso di parità tra andata e ritorno non sono previsti tempi supplementari: passa il turno la squadra meglio posizionata nella classifica finale della regular season.

Ecco tutte le informazioni sulle partite in programma oggi e dove vederle in diretta TV e streaming.

Entella-Foggia dove vederla in diretta TV e streaming su Sky

Su Eleven Sports ci sarà la diretta della sfida tra Virtus Entella e Foggia, attraverso una Smart TV da collegare a internet attraverso i dispositivi wireless oppure con una console da gioco. Su Eleven Sports sarà possibile seguire la partita in live streaming, sempre a pagamento e attraverso anche l'app apposita per viverla sui vari devices. L'alterantiva è offerta da Sky che propone in TV il match sul canale di riferimento numero 253 mentre per il web, ci si dovrà affidare alla classica app Sky Go.

Dove vedere Renate-Juventus U23 oggi su Sky Sport e Eleven Sport

Anche Renate-Juventus 23 sarà trasmessa in diretta in TV e in streaming grazie alla piattaforma Eleven Sports, sia attraverso Smart TV sia attraverso l'app dedicata su internet. Non ci sarà però la possibilità per gli utenti Sky di seguire la partita che non avrà nemmeno il suo spazio in chiaro su Rai Sport.

