Sorteggio tabellone playoff Serie C, quando si gioca il secondo turno della fase nazionale: date e accoppiamenti Si giocano oggi le partite di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie. I risultati decideranno le squadre che passeranno al secondo turno. Sarà il sorteggio a definire il tabellone e gli accoppiamenti del prossimo turno.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il cammino dei playoff di Serie C prosegue verso il verdetto della finale che decreterà la quarta promossa nel campionato cadetto di Serie B. Il torneo è infatti giunto al primo turno della fase nazionale, con le prime partite di andata già disputate. Le formazioni vincenti approderanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde classificate di ogni girone, ovvero Padova, Reggiana e Catanzaro. Per scoprire chi le affronterà, bisognerà dunque attendere i risultati dei match di ritorno del primo turno fase nazionale.

Playoff Serie C, i risultati delle partite del secondo turno fase nazionale

I match di ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C sono in programma oggi 12 maggio e si giocheranno in contemporanea alle 20:30. Ecco i risultati delle partite di ritorno:

Renate-Juventus U23

Entella-Foggia

Palermo-Triestina

Cesena-Monopoli

Feralpisalò-Pescara

Tabellone Playoff nazionale di Serie C, quando ci sarà il sorteggio del 2° turno

Per quanto riguarda il secondo turno, invece, gli accoppiamenti in tabellone avverranno tramite sorteggio tra le cinque squadre provenienti dal primo turno dei playoff, più le tre seconde classificate (e quindi teste di serie) dei gironi nella regular season. Alle tre teste di serie si aggiungerà anche la miglior classificata tra le vincitrici del primo turno playoff nazionale e anche la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, il Padova. Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie. Il sorteggio si terrà venerdì 13 maggio alle ore 11.00.

Quando si giocano le partite del 2° turno nazionale: date e orari

Le gare valide per il secondo turno dei playoff nazionali determineranno il passaggio alla penultima fase del torneo: la final four. Tutte le gare si disputeranno neglio stessi giorni. I match di andata sono in programma martedì 17 maggio, mentre quelli di ritorno sabato 21 maggio.