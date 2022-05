Palermo-Triestina oggi, dove vederla in TV e streaming: formazioni e orario della partita dei play off di Serie c Il Palermo ospita la Triestina per la partita di ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Si gioca oggi alle 20:30 al Renzo Barbera. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Palermo-Triestina è una delle partite in palinsesto riguardanti le partite di ritorno del 1° turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C: in palio la qualificazione al secondo turno degli spareggi. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky, canale 252, e su Eleven Sport.

Un big-match a tutti gli effetti perché tra le pretendenti alla vittoria finale c'è il Palermo, che si era qualificato al terzo posto nel girone C al termine della stagione regolare: un piazzamento che ha permesso ai siciliani di evitare la prima fase playoff e di approdare al 1° turno della fase nazionale dei playoff, che si sta giocando contro la Triestina. Un confronto sul filo dell'equilibrio, con la gara che si è giocata a Trieste conclusasi con il successo del Palermo ma solo di misura: 1-2. Una vittoria comunque importante che ha permesso ai rosanero di prendersi un vantaggio in vista del match di ritorno al ‘Barbera'. All'andata erano stati decisi i gol di Floriano, autore di una doppietta.

Partita: Palermo-Triestina

Quando si gioca: giovedì 12 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Renzo Barbera, Palermo

Orario: 20:30

Canale TV: Sky Sport, Eleven Sport

Diretta streaming: SkyGo, Eleven Sport

Competizione: Play off Serie C

Dove vedere Palermo-Triestina in diretta TV e streaming

Palermo-Triestina si gioca giovedì 12 maggio 2022 allo stadio ‘Renzo Barbera', con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. La partita in TV è visibile grazie alla piattaforma Eleven Sports che sfrutta il collegamento internet cui collegare lo schermo della Smart e accedere al servizio. Il tutto si può effettuare sia con dispositivi di collegamento wireless sia con le console tradizionali di gioco. C'è anche l'opzione Sky, che mette a disposizione in canale 251 per trasmettere in diretta il match.

Serie C, le formazioni probabili di Palermo-Triestina per i play-off

Siciliani con il classico 4-2-3-1 che verrà schierato anche al ‘Barbera' con punta di riferimento in Brunori davanti ad un tris di trequartisti. La Triestina risponde con un 3-4-3-1 dove in fase offensiva tutto si appoggerà alla coppia formata da Trotta e Procaccio, a supporto di De Luca.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Calvano, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; De Luca.