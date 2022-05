Come funziona la regola dei gol fuori casa nei playoff di Serie C: chi passa Il meccanismo previsto dai playoff di Serie C nei confronti che finiranno in parità tra andata e ritorno presenta criteri particolari per stabilire chi passa al turno successivo.

A cura di Enrico Scoccimarro

Con l'inizio dei confronti divisi tra andata e ritorno nel playoff di Serie C, ci sono abbastanza possibilità di vedere un pareggio complessivo tra le due squadre che si contendono l'ultimo posto per accedere alla Serie B. In questi casi, si assiste a un meccanismo diverso da quello che si è soliti vedere nelle competizioni europee al termine dei 180 minuti.

Le squadre che segneranno lo stesso numero di gol nei due scontri, infatti, non dovranno preoccuparsi della regola dei gol in trasferta. Questa non è stata mai considerata dalla Serie C per il regolamento dei playoff. Il primo criterio da valutare, invece, è quello del miglior piazzamento di una delle due squadre in classifica nella stagione regolare. Questo criterio è valido nei primi quattro turni, tra primo e secondo relativo ai gironi e nel primo e secondo relativo alla fase nazionale: non ci saranno quindi supplementari e rigori. A partire dalle semifinali, invece, in caso di parità complessiva si passa ai tempi supplementari. In ogni caso, i gol in trasferta dunque non valgono mai, in nessun turno dei playoff.

Per quanto riguarda i primi quattro turni, se le squadre segnano lo stesso numero di gol si dovranno applicare i seguenti criteri, secondo questo ordine:

Miglior piazzamento in classifica nel proprio girone al termine della regular season. Maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della regular season. Maggior numero di vittorie ottenute nel proprio girone al termine della regular season. Maggior numero di gol segnati nel proprio girone al termine della regular season. Sorteggio tra le due squadre se permarrà ancora la situazione di parità.

Nei playoff nazionali entrano in gioco poi le teste di serie, che vantano appunto il vantaggio di avere una miglior classifica rispetto a chi proviene dai primi turni del torneo playoff. Gli scontri che finiranno quindi in parità dopo la doppia sfida vedranno il passaggio della squadra testa di serie alla fase successiva, ovvero le final four.