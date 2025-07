Come funziona la regola del coprifuoco a Wimbledon e perché l’incontro di Sinner rischia il rinvio

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Wimbledon è il torneo di tennis più importante del mondo, ha storia e fascino, e alcune regole che sono totalmente uniche. Si può giocare solo vestiti di bianco e sia sul campo centrale e sul campo numero 1, quelli dotati di tetto, non si può giocare oltre le 23 locali (la mezzanotte italiana). C'è una sorta di coprifuoco, che è stato stabilito nel 2009 quando per la prima volta si giocò anche con il tetto e le luci artificiali. La regola è nata dopo una lunga trattativa tra gli organizzatori dei Championships e i residenti, che non volevano baccano nel loro quartiere superata una certa ora. Per questo motivo l'incontro di ottavi di Sinner con Dimitrov potrebbe essere rinviato o sospeso sul più bello.

Perché a Wimbledon non si gioca oltre le 23 locali

A Wimbledon solo su due campi ci sono il tetto e le luci: il Centrale e il numero 1. Sono gli unici due campi dove si può giocare in caso di pioggia e che prevedono partite prolungate anche quando cala il sole. Perché su tutti gli altri campi quando cala l'oscurità ci si ferma – Shelton si è infuriato quando l'arbitro del suo match di secondo turno è stato rigoroso e lo ha sospeso alle 21:29 locali (il regolamento prevede la sospensione alle 21:30). Sui due campi principali invece si può giocare, perché chiudendo il tetto si accendo le luci.

Ma a differenza delle altre tre prove del Grande Slam: Australian Open, Roland Garros e US Open, che non hanno limiti di orario, a Wimbledon tocca fermarsi alle 23 locali (la mezzanotte italiana). Mentre a New York spesso si è arrivati oltre la mezzanotte e a Melbourne in un paio di occasioni si è giocato fino alle 4 del mattino. A Wimbledon si ferma tutto alle 23. Ma perché è così?

Cosa dice la regola sul coprifuoco a Wimbledon

La regola nasce nel 2009, anno in cui si giocò per la prima volta con il Centrale restaurato e con il tetto che permetteva e permette agli organizzatori di avere partite in caso di pioggia (che in passato arrivava copiosa). Il tetto garantiva partite, in teoria, fino a notte fonda, come negli altri Slam. Ma i campi dove si gioca il torneo di Wimbledon invece sono in un quartiere residenziale. Ci sono tante case nei pressi del circolo. I residenti protestarono, non volevano chi si giocasse pure di notte: volevano mantenere la quiete della zona e dormire senza problemi. Non volevano che di notte gli spettatori uscissero dal Centrale e ronzassero davanti le loro case. Si trovò un accordo. Big Ben dice stop alle 23 locali. Allo scoccare delle undici della sera inglesi non si gioca più a tennis. Attività finita.

I residenti, sostenuti dal consiglio, hanno vinto: "Il coprifuoco alle 23 è una condizione di pianificazione applicata per bilanciare la considerazione dei residenti locali con la portata di un evento tennistico internazionale che si svolge in una zona residenziale. Tornare a casa in Inghilterra alle 23 è la consuetudine, a quell'ora chiudono anche le discoteche", afferma il presidente del Consiglio di Merton.

Sinner sfida Dimitrov sul Centrale e la partita può iniziare molto tardi

Per questo motivo la partita tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov in programma come terzo incontro sul Campo Centrale, lunedì 7 luglio, è potenzialmente a rischio. Difficile pensare che Sinner e Dimitrov non scendano in campo, ma se la sfida tra Jannik e il bulgaro si prolungherà potrebbe non concludersi, perché Djokovic e de Minaur stanno dando vita a una grande battaglia e poi c'è da giocare un incontro degli ottavi del torneo femminile tra Mirra Andreeva e Emma Navarro, che potrebbe prolungarsi. Dunque in linea teorica Sinner-Dimitrov potrebbe iniziare tanto alle 21 quanto alle 22 italiane, e il tempo per chiudere l'incontro potrebbe non essere tantissimo a causa della regola del coprifuoco.